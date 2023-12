Nadie le pidió hablar sobre su esposa, pero CM Punk quiso mencionar a AJ Lee durante su promo de regreso como Superestrella de WWE, dos días atrás en Monday Night Raw.

«Todo el mundo ahí atrás está contento de verme y todos sonríen, unos cuantos me besaron en la boca. Ha sido, ‘bienvenido de vuelta’, ‘bienvenido a casa’, ‘te hemos echado de menos’, ‘estamos contentos de verte’, ‘y por cierto ¿cómo está AJ?’ Damas y caballeros os lo digo aquí: ‘¡AJ está fabulosa y os manda un saludo!»

Tales palabras y el hecho per se de que Punk trabaje otra vez para WWE, han resucitado el viejo runrún sobre una potencial recontratación de AJ Lee, quien ya no forma parte de Women Of Wrestling y en teoría de ninguna empresa luchística.

► El inevitable regreso de AJ Lee

Mike Johnson de PWInsider, en un artículo donde revela entresijos de la reacción entre bastidores ante la vuelta de CM Punk, dedica unas líneas a AJ Lee.

«[…] Punk mencionó a su esposa April, también conocida como AJ Lee, durante su promo. Ahora mismo no se han producido conversaciones sobre su llegada. Se retiró hace años por problemas de salud y se ha labrado una exitosa carrera por sí misma como escritora, pero cabe pensar que una aparición en forma de cameo o algo sí dentro de un tiempo no estaría descartado, especialmente cuando hay tantos talentos hoy en la compañía que han elogiado su trabajo como influencia para sus carreras».

Como apunta Johnson, es entendible que más pronto o más tarde, AJ Lee reaparezca por WWE, aunque sólo sea para un segmento hablado. Y sobre todo ahora, que CM Punk hizo que el infierno se congelara y que la manida cantinela de «never say never» cobre toda la vigencia posible.