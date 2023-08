AJ Lee se despide de Women Of Wrestling

Seis años tuvo que esperar el mundo luchístico para ver a AJ Lee de vuelta desde su adiós a la WWE en 2015. No fue hasta 2021 cuando hizo su retorno al negocio de las cuerdas, aunque no como luchadora, sino como productora ejecutiva de Women Of Wrestling. Sin llamar mucho la atención -en realidad, hemos hablado más de ella en SÚPER LUCHAS por su nueva película en Hollywood o su participación en la serie Heels– ha estado trabajando en la compañía de lucha libre femenil hasta este 2023.

► AJ Lee dice adiós a WOW

En una reciente publicación en redes sociales, la ex WWE Superstar anuncia su adiós:

«A medida que mi contrato de temporada con WOW llega a su fin, quiero agradecer a las mujeres por recibirme en su vestuario, nuestras charlas sobre cabello y maquillaje, y por inspirarme constantemente con su arduo trabajo, talento y genuina camaradería. ¡Intentaré regresar y participar nuevamente en el futuro! Espero que todos ustedes, los fans, sigan viendo la próxima temporada para apoyar a estas increíbles atletas y futuras estrellas. (Este proyecto no es sindical, pero ya que estamos aquí #wgastrong #sagaftrastrong)».

La también actriz no aclara nada de momento sobre por qué no renueva su contrato, así como tampoco acerca de si tiene previsto unirse otra empresa luchística o se tomará un descanso de la industria. Obviamente, no faltan los fanáticos que la quieren en AEW, donde trajaba su esposo, CM Punk. O en WWE. De la misma manera, muchos han perdido la esperanza de que vaya a firmar con alguna de las dos, y mucho menos que vaya a continuar su carrera como luchadora.

Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos novedades sobre AJ Lee. Mientras, el Best in the World fue desafiado por Samoa Joe a una lucha por el Campeonato Mundial Televisivo ROH en AEW All In.