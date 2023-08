Britt Baker celebra ocho años en la lucha libre

En los últimos días, Britt Baker ha estado envuelta en polémica debido tanto a las críticas contra el nivel actual de la división femenil de AEW, donde es una de las estrellas –ella misma se mostraba recientemente de acuerdo: «Veo ambos lados de la situación porque estoy completamente de acuerdo. […] Desafortunadamente, últimamente no hemos podido invertir tanto tiempo en el desarrollo de la división femenina […]».- como por las acusaciones de crear un ambiente tóxico en el vestidor: «[…] Dentro de ese vestuario, hay mucha habladuría y críticas hacia los demás talentos. Es algo que he escuchado constantemente en los últimos años. […] Muchas personas señalaron a Britt«.

Sin embargo, a pesar de este relativamente mal momento que está viviendo -en cuanto a luchas está en una racha de dos victorias- la DMD ha querido festejar sus ocho años de carrera en la lucha libre profesional: «Hoy me di cuenta de que esta semana se cumplen 8 años desde que comencé en la lucha libre. De esos 8 años, 4 han sido con AEW. Estoy realmente orgullosa de lo que he logrado con el apoyo de esta compañía. Gracias a AEW y a todos ustedes por creer en mí. ¡Aquí está a lo que viene en el futuro!». Hasta ahora, la que fuera Campeona Mundial All Elite ha tenido una muy buena vida profesional. También personal, recordemos que está saliendo con su compañero Adam Cole.

Was reminded that this week marks my 8 year wrestling anniversary. 4 of those years have been with @AEW. I’m really proud of what I’ve been able to accomplish with the support of this company. Thanks to AEW and to you guys for believing in me. Here’s to what’s next!🥂

D👇🏼M👇🏼D👇🏼 pic.twitter.com/uNcxkQh2PE

— Dr. Britt Baker, D.M.D. (@RealBrittBaker) August 6, 2023