Aún dentro de la lucha libre profesional –es comentarista y productora ejecutiva de la promoción Women of Wrestling, que recientemente comenzó a emitirse en India– AJ Lee no pierde de vista su carrera como actriz. No es la única que está desarrollando pero es en la que nos enfocamos ahora porque tenemos novedades sobre su nuevo proyecto. De acuerdo a Deadline, tendrá un papel en la película de comedia ‘Sacramento’, que protagonizarán las estrellas de Hollywood Kristen Stewart y Michael Cera.

can’t believe we get to make a movie in this crazy time… @SmithChris and i wrote this after a pilot we did wasn’t picked up. https://t.co/FDCSTmNWRD

— michael angarano (@MichaelAngarano) November 13, 2020