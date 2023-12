Tras su reunión, SAnitY valoran un nuevo comienzo

SAnitY (Eric Young, Axel Tischer y Big Damo) se reunieron por primera vez desde sus salidas de WWE en PROGRESS Wrestling Chapter 160: VENDETTA, donde vencieron a Bullit y Smokin’ Aces (Charlie Sterling y Nick Riley). Podemos suponer que no será la última ocasión en que luchen juntos pero, ¿de verdad estarán teniendo un nuevo comienzo como facción? De ello estuvieron hablando los tres luchadores para el sitio web de la compañía.

⚔️ SAnitY have reunited for the first time in four years at #VENDETTA 🔥 What an entrance 🎤 Dave Grunewald #PROGRESSWrestling #Wrestling pic.twitter.com/5qYmlswXE1 — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 26, 2023

► SAnitY valoran un nuevo comienzo

BD: «En primer lugar, siento que mi corazón está lleno. Por cursi que suene, entrar al Ballroom con mis hermanos fue increíblemente especial. Estoy frente a algunos de los mejores fanáticos del mundo, y estoy rodeado por dos hombres en los que confío más allá de toda creencia. Axel y EY son luchadores increíbles y personas increíbles, y tengo la oportunidad de luchar junto a ellos. No puede ser mejor que eso».

AT: «Después de tantos años de estar en contacto pero sin encontrar el momento y el lugar para volver al ring juntos y crear magia nuevamente, el escenario en PROGRESS fue perfecto en mi opinión. Me encantó. PROGRESS fue el mejor lugar en Europa para nuestra reunión, y demostramos que todavía somos una máquina bien engrasada. No puedo esperar para la próxima vez«.

⚔️ SAnitY have reunited for the first time in FOUR YEARS!! 👊 Big Damo, Axel Tischer and the debuting Eric Young face The Smokin’ Aces & Bullit today at #VENDETTA!#PROGRESSWrestling #Wrestling pic.twitter.com/FH7WRTmiS3 — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 26, 2023

EY: «Hacer mi debut en PROGRESS Wrestling es algo importante. Es algo que he querido durante mucho tiempo, pero las estrellas nunca se alinearon. Estar en el Electric Ballroom y ser parte de un evento así, y más importante aún, hacerlo con mis hermanos, fue perfecto. El lugar, la promoción y los fanáticos lo hicieron tan especial. Es algo que voy a recordar por mucho tiempo«.

AT: «Mi buen amigo Dave Grunewald es un mago cuando se trata de música; ha hecho dos pistas anteriores para mí, y esta fue la tercera. Me dijo que era un proyecto apasionado para él, ya que ama a la facción al igual que todos los demás. Estaba muy interesado en hacerlo muy especial, y lo hizo muy bien. Lo actualizó y, en mi opinión, lo mejoró. Es más duro y más enfocado, que es exactamente de lo que se trata esta nueva versión de SAnitY. Todavía somos caóticos, pero este nuevo capítulo necesitaba un nuevo sonido para nuestro nuevo viaje, y él lo capturó perfectamente«.

⚔️We sat down with all three members of SAnitY after their triumphant return at #VENDETTA for an interview discussing their past, present & future. 📺 If you missed out this Sunday, #Chapter160 will be available to watch on DEMAND PROGRESS PLUS this Friday! 📰 Read below!… pic.twitter.com/DEev1JN4YE — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 28, 2023