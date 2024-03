Las intenciones a futuro de Mustafa Ali con TNA

«Increíble. Crecí siendo un niño de TNA (…). Así que tuve una experiencia surrealista mi primera noche en TNA. Hice mi entrada y hice mi pose característica. Y cuando miré hacia abajo y vi TNA en el ring, tuve escalofríos. Pensé, oh hombre, esto está pasando. Me golpeó en ese momento. No antes ni nada por el estilo. Así que es un honor y un privilegio pisar un ring de TNA.» Estas son palabras de Mustafa Ali en Five Questions With The Mini Host.

Pero tan bien como se siente en la actualidad trabajando en la «Impact Zone», el Campeón X-Division no pretende conformarse con haber ganado el título o ser una de las nuevas estrellas de la compañía sino que mira hacia el futuro hacia escribir su nombre en la historia de ambos. En la misma entrevista le preguntaban qué significa para él haber ganado este cinturón.

«Otro momento surrealista porque el título de la X-Division significaba mucho para tipos como yo, luchadores de peso crucero. Tienes la oportunidad de ver a tipos como AJ Styles, Christopher Daniels, los Motor City Machine Guns, Amazing Red, con quienes ahora también tendré el honor de compartir el ring en el futuro.

«Así que sostener ese campeonato, qué campeonato tan prestigioso, con toda su historia. Diría que aspiraré a convertirme en el mejor campeón de la X-Division de todos los tiempos, pero eso sería ser modesto cuando lo digo, obviamente. Pero es un privilegio y un honor tener en mis manos un campeonato de tanta importancia.»

Ser un gran campeón pasa por muchas cosas, por ejemplo, tener buenos oponentes y ofrecer buenas luchas en eventos importantes. Mustafa Ali está programado para exponer el título ante Jake Something en Rebellion. Será su segunda defensa. La primera fue ante Chris Sabin a primeros de mes en una revancha del combate de No Surrender donde ganó el campeonato.

ICYMI: @MustafaAli_X will defend the TNA X Division Championship against @JakeSomething_ at #Rebellion on April 20th LIVE on PPV and TNA+ from the Palms in Las Vegas.

