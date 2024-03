Mustafa Ali ha encontrado en TNA una de sus casas después de su salida de la WWE, dentro de que se mantiene independiente y lucha por el mundo.

De hecho, combinando ambos mundos, ganó el Campeonato X Division en su primera lucha en la «Impact Zone» y lo ha estado llevando por todo el planeta.

Por ejemplo, en marzo ha luchado en TNA, House Of Glory, Destiny World Wrestling, DEADLOCK Pro-Wrestling y Warriors Of Wrestling.

► Mustafa Ali en TNA

Ahora, ¿cómo está viviendo esta aventura en la compañía? El luchador lo explica en su reciente entrevista en Five Questions With The Mini Host:

«Increíble. Crecí siendo un niño de TNA, si eso tiene sentido. Así que tipos como Will Ospreay, Ricochet, yo mismo, esto es… es lo que veíamos crecer en la industria. Así que tuve una experiencia surrealista mi primera noche en TNA. Hice mi entrada y hice mi pose característica. Y cuando miré hacia abajo y vi TNA en el ring, tuve escalofríos. Pensé, oh hombre, esto está pasando. Me golpeó en ese momento. No antes ni nada por el estilo. Así que es un honor y un privilegio pisar un ring de TNA.»

Y aún le quedan combates este mes pues el 28 estará en Wrestling Revolver enfrentando a Rich Swann, también exluchador de WWE 205 Live.

También se ha anunciado que Mustafa Ali estará el 6 de abril en Filadelfia, la ciudad de WrestleMania 40, para participar en la WrestleCon.

Y ha sido anunciado para Top Talent Wrestling el 10 de mayo:

De hecho, él mismo compartía su calendario para las próximas semanas bajo la premisa de: «Nadie puede construir lo que yo voy a construir», e incluyendo un anuncio histórico para ese mismo 28 de marzo:

