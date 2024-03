John Morrison: «El ego de CM Punk arruinó su paso por AEW»

Aunque CM Punk regresó a WWE de forma inesperada, luego de 10 años de ausencia, y con gran éxito en noviembre de 2023, de su turbulento paso por AEW se sigue hablando y se seguirá hablando para siempre, pues se vio cortado algo que pudo haber sido grande, tanto para el luchador, como para Tony Khan y AEW. El más reciente en hablar del tema fue John Morrison, hoy conocido como Johnny TV, en una reciente entrevista con For The Love of Wrestling. Estas fueron sus interesantes palabras:

► John Morrison revela que el ego fue el problema que tuvo CM Punk en AEW

«No tengo problema con Punk. Recuerdo haber contactado a Punk para salir y vernos después de su altercado en backstage con Jack Perry en All In antes de enterarme de su despido. Desafortunadamente, esos planes no se concretaron. En cuanto a nuestra relación, no éramos cercanos cuando nos conocimos, pero terminamos siendo amigos. Terminamos viajando juntos durante dos años, él, Luke Gallows y yo.

«A pesar de nuestra amistad, creo que el ego de Punk interfirió en sus problemas en el backstage de AEW. Siento que se desvió un poco. Siento que se fue demasiado lejos en la dirección de ‘Quiero esto para mí. Soy el mejor’. Creyendo su propia publicidad, claramente como cuando decidió ser peleador de UFC, su propia publicidad se apoderó de él, sin pensar.

«También soy amigo de aquellos que tuvieron problemas con Punk en AEW. Aparte de eso, no puedo decir mucho sobre él, aparte de que viajamos juntos, nos llevábamos bien, es una figura divisiva y polarizadora. Las personas que no lo toleran son mis amigos y tienen puntos de vista y argumentos sólidos. Lo dejo hasta ahí».