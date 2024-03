Felicidad con Nic Nemeth y Mustafa Ali en TNA

Moose y Josh Alexander, campeón y excampeón mundial de TNA, respectivamente, muestran su alegría por contar con Nic Nemeth y Mustafa Ali en la compañía.

► Moose de Nic Nemeth

«Nic Nemeth atrae a una gran base de fans. Es una gran estrella en la lucha libre profesiona. Estoy feliz de que nos haya elegido para venir, para reinventarse. Pero creo que eligió al tipo equivocado para hacer un impacto. Como he dicho en otras entrevistas, no tengo más que el máximo respeto por lo que Nic aporta, pero dicho esto, cuando termine con lo que tengo frente a mí y tenga tiempo libre, me ocuparé de lo que hizo Nic Nemeth.

«Como dije, estoy feliz de que sea parte de TNA. Estoy contento de que sea parte de nuestro roster, pero todavía tiene que pagar por lo que hizo cuando llegue el momento. Tengo el máximo respeto por lo que aporta y su talento, porque es un gran entertainer y un gran luchador profesional, así que estoy ansioso por ver algunos de los combates que ofrece para nuestros fans.

«He sido un gran fan suyo durante años. Así que, como dije, estoy contento de que sea parte de la empresa, pero cuando haya terminado con las cosas que tengo que hacer y sea el momento adecuado, entonces él pagará por lo que hizo», señala Moose en WrestleZone.

► Josh Alexander de Mustafa Ali

«Y Mustafa Ali dando un paso adelante… Después de ganar ese combate (por el Campeonato X-Division), no estoy seguro si el discurso fue en el pay-per-view o para la audiencia presente. Pero él mencionó que esta fue su primera victoria importante en casi 20 años en la lucha libre. Y creo que eso resume que este es el lugar de las oportunidades. Para él, no haber obtenido un título importante en la lucha libre durante dos décadas es sorprendente considerando lo talentoso que es.

«Y él aparece aquí. Se presenta, se destaca y ahora tiene el título de la X-Division en su hombro para mostrar al mundo que es capaz de sostener uno de los cinturones más prestigiosos del mundo. Y creo que también tiene un punto de orgullo. Al igual que todos los demás en este vestuario, quiere salir y demostrar al mundo lo que puede hacer, y eso es lo que necesitas tener para ser parte de este vestuario«, apunta Alexander en Battleground Podcast.