Independientemente de si es una buena o mala historia, nadie puede negar que el triángulo amoroso entre Lana, Rusev y Bobby Lashley ha llamado bastante la atención dentro de la WWE y por ello es interesante. Después de todo, estos dramas generan mucho rating, sino pregúntenle a la señorita Laura.

Y en WWE, el interés aumentó sobre todo luego de que se añadió Liv Morgan, en lo que es la primera historia lésbica de la WWE por allá el 2002. Pero por si alguien tenía dudas de si era así, la propia rusa se encargó de confirmarlo todo.

La exesposa del búlgaro, y probablemente futura esposa de Bobby Lashley, pese a que la boda no pudo concluir en el último Raw del 2019, aceptó el día de ayer vía Twitter haber sido novia de Morgan por medio del siguiente tuit:

Why is everyone SO surprised that @YaOnlyLivvOnce is in love with me? @RusevBUL is still in love with me. All my ex’s are still in love with me.The entire @WWEUniverse is in love with me they are just not brave enough like Liv to come and admit her truth!So don’t hate appreciate

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 3, 2020