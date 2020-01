El hecho de que la historia siga adelante con tantos focos encima y estelarizando Raw en detrimento de cualquier combate nos sirve para saber que Vince McMahon está encantado con lo que están haciendo Lana, Rusev y Bobby Lashley. Pero no hace mucho descubrimos en SÚPER LUCHAS que al mandamás le gusta lo que está viendo con esta trama, además de que está encantado con los números que está haciendo en YouTube. Los dos videos publicados del segmento del lunes pasado en la plataforma superan combinados las 5 millones de reproducciones.

Ahora sabemos que habrá más historias como esta en WWE, al menos de acuerdo a una fuente que ha hablado con Paul Davis, de WrestlingNews.co, como consecuencia de cómo está triunfando la misma.

«Según una fuente de WWE, Vince McMahon quedó encantado con el segmento final de Raw. Me dijo: ‘Vince quiere hacer más historias locas como esta, pero tiene que equilibrar las cosas para satisfacer a USA Network y a los patrocinadores. Consiguió lo que quería esta semana, así que está de muy buen humor’. Además me dijo que esta historia no está cerca de acabar.

«La misma fuente me comentó: ‘Tienen cosas planeadas para las próximas semanas y podrían llegar a WrestleMania. A Vince le encanta esta trama y está abierto a más ideas extravagantes. Todo lo que puedo decirte es que quieren hacer algunas cosas a lo Jerry Springer’. También me dijeron que originalmente no estaba previsto que Liv Morgan formara parte de esta historia, pero los planes cambiaron porque Paul Heyman quiere impulsarla, así que la incluyeron.

«Del mismo modo me dijeron que a la gente de la empresa le encanta los números que la historia está haciendo en YouTube. Esperan ver un aumento de la audiencia con el desarrollo de este ángulo y la cercanía de Royal Rumble. Si te gusta lo que está pasando con Lana, Rusev, Bobby Lashley y Liv Morgan te alegrará saber que esta historia va a continuar. Hace varias semanas me dijeron que Rusev tendrá un interés amoroso y que acabará bien al final de todo«.