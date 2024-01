La vida posWWE: Elias anuncia primera fecha indie

Anteriormente, como si de una serie se tratara, Elias se presentaba a sí mismo como Elijah realizando una promo para comenzar su vida posWWE tras haber sido despedido en septiembre de 2023 y finalizado recientemente su cláusula de no competencia. Durante 5 años (2008-2013), el luchador tuvo una carrera como independiente que si bien no lo llevó a la fama mundial sí le valió para unirse a la compañía número uno. La escena ha cambiado mucho en estos 10 años, él también, ¿a dónde llevará su carrera a continuación?

► Elias anuncia primera fecha indie

De momento, al evento de REVOLVER del 17 de febrero, según anuncia la promoción en redes sociales. Todavía no se sabe si estará haciendo una aparición o tendrá un combate, aunque seguramente sí entre en acción, ante un oponente que será anunciado más adelante o que será una sorpresa para los fanáticos.

[BREAKING] The DEBUT of ELIJAH! Signed for 2/17#RevolverWHAT@TheEpicGP – Grand Prairie, TX

LIVE on @FiteTV+ 🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e PLUS:

Lio Rush Vs. Chris Bey

GYV Vs. MonsterSauce

Masha Vs. Marina Shafir

Callihan

Speedball

Palmer

+ more! pic.twitter.com/ToOl2Lxo6V — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) January 1, 2024

En espera de más información sobre el futuro de Elijah, recordemos lo que decía Eric Bischoff tras su salida de WWE:

«Es un tanto complicado evaluarlo. Trabajé bastante con él durante el breve período en el que estuve en la WWE. Hablábamos con regularidad y discutíamos su personaje y formas de mejorar, explorando enfoques diferentes. Me dio la impresión de que estaba comprometido y era un tipo muy talentoso. Sin embargo, no sé cuál es su ambición.

«No es joven, y en algún momento, cuando llegas a tu treintena o cuarentena, debes decidir si vas a seguir en esta línea de trabajo durante las próximas dos décadas o, quizás, si aún eres lo suficientemente joven, cambiar de rumbo y probar algo diferente mientras aún puedes hacerlo.

«Creo que para alguien como Elias, en su grupo de edad, esa discusión es más interna que externa. Me pregunto si Tony Khan estaría interesado en mí, me pregunto si podría ir a IMPACT o en algún otro lugar, me pregunto si puedo ganar algunos cientos de miles de dólares en la escena independiente en los próximos años. Es una importante conversación que debes tener contigo mismo cuando estás en tus veintes o treintas tempranas, pero puede volverse un tanto incómoda si estás en tus finales de los treintas o principios de los cuarenta».