La empresa de lucha libre independiente, Women Of Wrestling, presento su evento Superheroes #68 – Welcome Back, el cual tuvo lugar el 30 de diciembre desde The Belasco en Los Ángeles, California. El evento fue transmitido en vivo por Syndication.

Women of Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la misma presenta eventos en todo el territorio norteamericano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Women of Wrestling

Gloria Glitter venció a Stephy Slays Holidead venció a Chainsaw (w/Angelica Dante) Genesis venció a Kandi Krush Amber O’Neal & Jessie Jones vs. The All American Girls (Americana & Santana Garrett) – termino doble conteo fuera