1934: La tragedia de La Pantera Negra, el hermano de Santo

Así como en la capital del país existió una Arena México en los años veinte, en la capital poblana existió una Arena Puebla en los años treinta. Era una más de las arenas que semana a semana presentaban boxeo y lucha profesional, buscando satisfacer la gran demanda que existía. La afición a la lucha se había cultivado desde principios de siglo y la competencia era feroz. En esa época, Puebla presentaba hasta cinco funciones semanales con una gran cantidad de elementos locales.

Muchos de estos luchadores eran discípulos del profesor Enrique Ugartechea, y entrenaban en el gimnasio Cultura Física Ugartechea, que estableció en Puebla en 1924, pero esto será tratado más a fondo en un libro de próxima publicación.

En este artículo, recordaremos un suceso que causó conmoción en Puebla en 1934, y que a través de los años ha sido recordado por un supuesto encabezado periodístico: «Un gato mató a una pantera», esto debido a que un luchador llamado El Gato habría matado en el ring a La Pantera Negra (en algunas reseñas posteriores le llaman Pantera Blanca). Dicho encabezado nunca existió; fue un mito creado con el tiempo.

► El hermano mayor de Santo

La Pantera Negra era José de Jesús Guzmán Huerta, nacido en Tulancingo el 2 de septiembre de 1912. Fue hermano mayor de Miguel Guzmán, quien después sería conocido como Black Guzmán; y de Rodolfo Guzmán, el inmortal Santo, el Enmascarado de Plata. Se sabe que (al menos) tanto Jesús como otro de los hermanos, Francisco Javier «Jimmy» Guzmán, entrenaron con el profesor Ugartechea.

Suele decirse que murió «en una arena de Puebla». Pues bien, dicha arena era la Arena Roland, fundada por Enrique Ugartechea, y bautizada así en honor de su hijo Rolando. Se ubicaba en la calle 11 Norte, cerca de desaparecida Plaza de Toros del Paseo Bravo, otro escenario luchístico.

Para ese 1934, el Gran Cine Variedades y el Teatro Constantino se habían renovado y ya presentaban luchadores traídos de la Ciudad de México, mientras que la Arena Roland tenía como base a un elenco de jóvenes y a un enorme estrella, el veterano Gil Larrea, Campeón Nacional de Peso Completo, quien poseía décadas de experiencia en el deporte de los costalazos.

Mucho tiempo antes que Francisco «El Charro» Aguayo, Larrea ya era el campeón reconocido en México. A Aguayo suele llamársele el primer monarca nacional completo, pues ganó otra versión del título el 21 de junio del 34 en la empresa Lutteroth. En realidad, Aguayo tenía dicho título desde 1925, pues se lo otorgó la comunidad chicana en Estados Unidos (SÚPER LUCHAS #513). Que Aguayo fuera reconocido como el verdadero monarca por sobre Larrea tiene mucho que ver con que Fray Nano, director del diario La Afición, era parte tanto de la Comisión del DF como de la empresa Lutteroth.

► La desatinada información preliminar

El evento en el cual sucedió la tragedia fue el domingo 12 de agosto de 1934. No siempre era publicado el cartel en los periódicos locales, así que no sabemos quiénes más aparecieron. Un día antes hubo luchas en el Teatro Constantino: Tres matches a dos de tres caídas: Alfredo Ontiveros contra Ciclón Veloz; Stephan Berne vs. Manuel Hernández, y en la estelar, el Charro Aguayo contra Tug Wilson.

Los diarios no cubrían eventos de lucha, pero sí dedicaron una nota en primera plana a lo sucedido. Sin embargo, se adivina que el redactor no estuvo presente, pues creyó que había sido una pelea de box. Esto se debe a que la Roland organizaba tanto eventos de boxeo como eventos de lucha, y también eventos con ambas disciplinas.

LA PANTERA NEGRA DIO AYER TARDE LA NOTA TRAGI-CÓMICA DURANTE SU PELEA

EBRIO Y HARTO DE COMIDA SE PRESENTÓ AL CUADRÁNGULO.

Un golpe al estómago del «Gato Félix» hizo que arrojara cuando había ingerido.

PERO LO GRAVE DEL CASO SE PRESENTÓ CUANDO COMENZÓ A DAR SÍNTOMAS DE FUERTE CONGESTIÓN CEREBRAL.

La pelea de box concertada en la Arena «Roland» la tarde ayer entre Jesús Vázquez Huerta, púgil que se hace anunciar con el pomposo alias de «La Pantera Negra», o sea, el Harry Wills poblano y su contrincante anónimo, que sólo es conocido por «El Gato Félix», ambos entusiastas aficionados que siempre presentan peleas que dejan satisfecho al público, dieron la nota chusca.

Es el caso que al iniciarse el segundo «round» el público que tenía la certeza de que triunfaría La Pantera Negra, vieron con asombro que éste caía tendido sobre la lona, retorciéndose angustiosamente para luego arrojar por la boca una abundante cantidad de mole poblano, pescado, huitlacoches, etc., estando a punto de sufrir una congestión al recibir tremendo puñetazo en el abdomen que debe haberle causado una lesión interna.

El pobre boxeador, que seguramente había sido invitado a un banquete, tuvo la imprudencia de presentarse a pelear con la barriga más llena que la de un músico molero en «tocada» de casamiento y ahora se encuentra recluido en el Sanatorio del Dr. Isaac del Río, a donde fue trasladado violentamente por la ambulancia de la Cruz Roja al darse cuenta el empresario de que su estado era grave y necesitaba la violenta atención de competentes facultativos.

Hay que hacer constar que ninguno del público esperaba que «Pantera» fuera puesto fuera combate por un Gato Félix, pero sucedió anoche por las causantes indicadas.

Ni el anónimo redactor ni su editor esperaban el desenlace fatal y por eso fue publicado con tal ligereza un suceso tan dramático.

El encuentro fue de lucha libre, no de boxeo, así que no fue por una golpiza que Pantera Negra se convulsionó y vomitó; es más probable que se haya golpeado la cabeza en una caída. Un testigo presencial habría escrito el hecho con el trauma a flor de piel; horrorizado tras presenciar algo así.

► El desenlace fatal

Un día después, el diario dio a conocer que el luchador había fallecido.

En el Sanatorio de Del Río falleció ayer, a las cinco horas, el luchador Jesús Huerta Guzmán «Pantera Negra», a consecuencia de los golpes que recibió de su contrincante en la Arena Roland, según ya dijimos en nuestra edición anterior.

De los informes ministrados al agente del Ministerio Público, licenciado Carlos Anduaga, se desprende que el luchador falleció a consecuencia de hemorragia cerebral.

El agente del Ministerio Público hizo la consignación del acta levantada en la comisaría de policía al Juzgado Segundo de lo Criminal, que está a cargo del licenciado Luis R. Molina a fin de que se abra la averiguación correspondiente contra los que pudieran resultar responsables de la muerte de Pantera Negra.

En el caso parece que el contrincante de Pantera Negra sale librado porque si bien es cierto que los golpes que recibió el occiso en el abdomen determinaron la muerte, los golpes fueron dados dentro del reglamento y no constituyen un delito.

DECLARACIÓN DEL ÁRBITRO

La declaración del réferi Marcelino Salazar es muy interesante, porque sostiene que la pelea se ajustó en todo al reglamento vigente y que, por consiguiente, el luchador Felipe Nevilla «El Gato Félix» no obró mal y que su actuación está completamente legalizada.

Se mandaron agregar al expediente la licencia expedida para la pelea por la autoridad municipal, el programa y otros documentos que fueron presentados para justificar que el encuentro estuvo completamente apegado a la ley.

En vista de los antecedentes que hay, es probable que no resulten responsabilidades para El Gato Félix.

A los familiares del occiso se les entregó el cadáver para que lo velaran y con este capítulo se cerrará una página de esta barbarie contemporánea que se llama lucha libre.

Para el 24 de agosto, las autoridades dieron a conocer que El Gato Félix no tenía ninguna culpa en la muerte de su rival. El certificado de defunción atribuyó el deceso a una congestión. Aunque el apellido del Gato Félix fue publicado como «Nevilla», en realidad era Neville, y fuera del ring era cuñado del promotor Ugartechea.

► Función a beneficio en la Arena Roland

Ugartechea, por su parte, decidió organizar una función a beneficio de Pantera Negra, la cual se celebró el domingo 26 de agosto con el siguiente cartel:

BOXEO, PELEAS A 4 ROUNDS:

Mike Arizona vs. Enrique Meraz.

Johnny Ray vs. El Cholula.

Kid Flowers vs. Johnny Jiménez

LUCHAS A UNA CAÍDA CON LÍMITE DE 15 MINUTOS:

Alberto Quiroz vs. A. Velázquez.

El Gato Félix vs. El Loco Quiroz.

Adolfo Bonales vs. Luis Star.

El Alemán vs. Firpo.

Pedro Kuri vs. Ruben Blankard.

SEMIFINAL A UNA CAÍDA SIN LÍMITE DE TIEMPO:

Masato Yamada vs. Luis Ballesteros.

ESTELAR A UNA CAÍDA SIN LÍMITE DE TIEMPO:

Gil Larrea vs. Young Tarzan.

Se ha dicho que, a raíz de la muerte de La Pantera Negra, la madre de los hermanos Guzmán Huerta, doña Josefa, ya no quería que siguieran luchando, y por esa razón Rodolfo decidió enmascararse. Es difícil que eso sea verdad, pues el futuro Santo, durante los dos años siguientes, estuvo luchando sin máscara, mientras que Black Guzmán nunca se enmascaró. Por su parte, Jimmy Guzmán entrenó con el profesor Ugartechea, formando parte de su elenco en la Ciudad de México, cuando Ugartechea fue promotor en el Deportivo Venustiano Carranza.

► Otros Panteras Negras

En cuanto a Panteras Negras, siguió habiendo otros luchadores con ese nombre. El más famoso fue el tapatío Juan José Cerecero, quien formó dupla con Arturo Chávez «La Pantera Blanca». Este Pantera Negra fue Campeón Nacional de Peso Completo, título que le ganó a Chico Casasola en el 66. En 1959, había perdido la máscara ante Red Terror.

Hay que hacer notar que en muchos sitios de Internet han publicado la siguiente foto de Cerecero señalándolo equivocadamente como el hermano de Santo:

Don Teddy Baños añade más información:

«Cerecero se unió al éxodo de mexicanos que se fueron a probar suerte a Estados Unidos, como Black Gordman, Goliath, Raúl Mata y Mil Máscaras. Entre Pantera Guzmán y Pantera Cerecero, hubo otros dos Panteras Negras. El primero, un extranjero de color que trajo la Empresa Mexicana de Lucha Libre a finales de los treinta; y otro llamado Trini Vega, que luchó principalmente en Monterrey durante toda la década de los cuarenta».

► En 1935, otra tragedia en Puebla

Como colofón, recordamos una trágica coincidencia: Otro Jesús falleció casi exactamente un año después, y también en Puebla. Este Jesús, de apellido Jiménez, era boxeador, y encabezó una función el domingo 4 de agosto de 1935 en la Arena del Centro Obrero Federal, que se encontraba en la avenida 16 de Septiembre de la capital poblana. Su rival fue Manuel Coronel, quien ganó por nocaut. Jiménez fue conducido al hospital, donde falleció.

La causa de la muerte que dieron los médicos fue la misma que la de Pantera Negra: Congestión.