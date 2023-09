¿Alguna vez Vince McMahon quiso cambiar a Rob Van Dam?, esta pregunta le hicieron recientemente al exluchador de WWE en 2 Scoops Of…. Como bien sabemos, RVD siempre ha sido RVD. Y según cuenta The Chairman nunca tuvo la intención de realizar modificaciones en su personaje.

► RVD siempre ha sido RVD

«No fue Vince, pero sentí que muchas otras personas intentaban que cambiara un poco y me adaptara más a la conformidad. Siempre tuve problemas con eso. Esa parte fue una lucha para mí, especialmente en la transición a la empresa. Hubo varias veces en las que sentí que me estaban fastidiando con malas intenciones, y a veces quería luchar solo para defenderme en la industria. Había cosas extrañas que querían que hiciera y que yo no haría. Es extraño cuando eres responsable de tu personaje porque te conocen como esta persona. No es como actuar en una telenovela, la gente me conoce como Rob Van Dam desde hace muchos años, y ahora alguien más está escribiendo lo que haría, mis acciones, mis conversaciones y mis pensamientos, y no me comprenden. Nunca me entendieron y siempre estaban confundidos porque soy diferente.

«Una vez, Michael Hayes dijo: ‘Los demás no te entienden, pero yo te entiendo. Eres como un tipo surfero, ¿verdad?’ ‘No soy un surfero, ¿de qué estás hablando?’ Querían que usara diferentes atuendos. No les gustaba la personalización, eso fue un problema en un momento. Hubo algunas veces en las que querían apartarme y trabajar en mis promos. En ese momento, era demasiado testarudo. ‘Miren, ustedes me contrataron por lo que hago, déjenme hacerlo, déjenme ser yo mismo’. Querían que me enfadara, muy enfadado, grrr. Yo decía, ‘Tienen a todos los demás que pueden estar enojados, yo estoy enviando un mensaje a la gente, la gente me admira. No creo que debas dejarte llevar por la ira’. Ellos decían, ‘este tipo está perdido, vamos a conseguir a alguien más para hablar con él’. Hubo mucho de eso».