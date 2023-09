La reveladora última entrevista de Bray Wyatt: «Mi trabajo se apreciará en 20 años»

Cuando Bray Wyatt duerme, es Windham Rotunda el que está detrás del maquillaje. Es chocante verlo sin esperar oír mensajes proféticos de caos, amenazando a sus marionetas o advirtiéndonos sobre un tal Howdy, pero una vez que lo haces, baño de tranquilidad mediante, no tardas en darte cuenta el porqué de la genialidad tras el monstruo (o los monstruos, mejor dicho).

A medida que transcurre la entrevista, rara vez cambia de tono. Salvo para hacer una broma o echar su contagiosa risa aquí o allá, se puede palpar cómo su arte le es tan preciado que no quiere dejar pasar detalle en sus explicaciones, no por eso haciendo menos coloridas sus interacciones, sino todo lo contrario. Y aun así, hay una estrategia para despertar la llama y vitalizar al hombre, a Windham. Un truco muy fácil. Elogiar su arte.

No es una cuestión de ego. De hecho, es la imagen más alejada. Cuando el periodista Ryan Satin trae a colación su maravilla ante las minuciosidades de la campaña de White Rabbit y los pasadizos secretos a los que ésta llevó a los aficionados en materia de teorías y demás, a Windham se le irradia el rostro de exuberancia por primera vez en toda la charla. Se desnuda como un hombre que se siente comprendido, feliz de que su visión o su arte (como él lo llama), haya calado tan profundo en los demás como lo hizo cuando lo ideó, juntó las piezas del rompecabezas en su cabeza y finalmente lo llevó a la luz. Radiante, es como un niño en una tienda de golosinas.

“Nunca jamás esperé que la gente se diera cuenta de cosas así”, comentaba aquel día. “Y en instancias donde la gente lo hizo creo que fue la mejor sensación que tuve en mi vida. Hay gente que me entiende, que piensa y se siente igual que yo, y eso para alguien como yo es mucho. Porque muchas veces en mi vida sentí que estaba en una isla de la que nadie podía rescatarme, así que tener ese tipo de conexión con ellos lo es todo para mí».

Y aun así, no es eso lo que hace de esta entrevista -realizada en enero de 2023- una joya que quedará para la posteridad, sino la variedad de sabores y sensaciones, la montaña rusa de emociones por las que Windham (y Satin, crédito para el que lo merece) nos lleva. Desde su batalla contra la inseguridad y la depresión causadas por su despido y la muerte de Brodie Lee, pasando por la cocina de su regreso en 2022, hasta el oscuro significado detrás todos sus personajes, son algunos de los temas tocados en esta entrevista que en retrospectiva apreciamos con otros ojos.

Una entrevista que por giros del destino acabaría siendo la última de esta gran Superestrella. Una charla que vale la pena ver o cuanto menos leer, pues nos muestra en carne y hueso al verdadero Bray Wyatt, aquel tan adorado por sus compañeros de vestuarios y también el que por momentos hacía fastidiar a sus jefes. Y no encontramos mejor oportunidad para llevarlo en su esencia a sus seguidores, justo unos días antes de su última lucha (Royal Rumble), un mes antes de contraer la enfermedad que siete meses después terminaría con su vida.

× Las inseguridades de su regreso en 2022…

— Hay una cierta reluctancia que no he tenido en el pasado. Cuando estás lejos de algo por mucho tiempo hay algo que te dice, ‘¿todavía soy bueno en esto?’. Creo que desde que regresé estuve la mayoría del tiempo en ese lugar mental, y a medida que pasó el tiempo pude ir acomodándome de nuevo y recordar por qué hago esto y cuánto significa para mí.

× La pérdida de Brodie Lee y su depresión post-despido…

— Pasó mucho. Fue todo de repente y no estaba preparado para nada. Perdí a mi mejor amigo de la infancia, perdí a Brodie, perdí a mi mejor amigo de la universidad… Es algo con lo que no lidié muy bien. Creo que la mujer de Brodie, Amanda, lo procesó mejor que Rowan y yo. Todos los días hay algo que me recuerda a él. Creo que ese periodo fue muy oscuro para mí. No era yo mismo. Y me llevó un tiempo revertirlo. Fue un proceso largo que sin embargo me trajo hasta aquí, y ahora me siento mejor que nunca.

× El apoyo de los fans en su vuelta…

— Odio cómo trabaja mi mente. Soy el primero en reconocer mis fallas. Me niego a verme en video. Nunca creo que sea suficientemente bueno. Llego a ese nivel de obsesión. Pero es a su vez mi superpoder: cuando estoy metido en él, me inmerso tanto que no hay tal cosa como separarlo de todo lo demás. Es lo que hace que conecte y la razón por la que tengo fans que están tan insertados en lo que hago que es como si todo esto también fuera parte de sus vidas. Y si no tuviese fans tan apasionados, no estaría aquí. En serio. Ellos son los que me hicieron regresar.

× La euforia por los QR ocultos…

— Creo que algunas de esas cosas se pueden apreciar ahora, pero la mayoría de mi trabajo se va a apreciar mucho más en diez, veinte años. Ese era un concepto que sobre el papel parecía absolutamente loco, que le mostré a otra gente y ellos pensaban que era una locura. E incluso no llegó al nivel al que yo quise llevarlo, pero ver que ese tipo de concepto se integrara de esa forma y ver el respeto que los fans obtuvieron de la marca WWE… Qué tan lejos estaban dispuestos a seguir el rastro a esta cosa, el trabajo que hicieron: cambiaron la dinámica de toda la industria. Es muy agradable, porque podría haber ido por cualquier lado. Quién sabe si, por ejemplo, no hubieran encontrado el primero [código QR escondido] y hubiera pasado desapercibido. Pero lo encontraron y encontraron también todos los túneles que interconectaban. Ese tipo de cosas son las que me llenan de entusiasmo y son increíblemente agradables de ver para mí. Es como ver que los demás disfrutan de tu arte, básicamente.

Hermano, creo que mi objetivo con los años ha sido lograr que la mayor cantidad de gente tuiteé el gif del hombre al que le explota la cabeza. Quiero ver qué tan lejos puedo llevarlo antes de que la gente diga, ‘bueno, hermano, tranquilízate’.

× La noche de su regreso…

— Es algo para lo que me preparé por mucho tiempo. Entrené con boxeadores, trabajé mucho para acomodar mi cabeza. Fue mucho trabajo físico, pero más que nada trabajo mental. Mi regreso… Creo que nunca sentí una sensación igual. Fue como si flotara en vez de caminar. La energía en ese lugar fue muy… He estado en combates, segmentos y varias cosas a través de los años, reacciones increíbles, pero esa fue muy fuerte. Y fue algo que nunca experimenté. Fue una afirmación de que todo estaba bien y quedé muy, muy satisfecho. Me llenó el alma.

× El significado detrás de Uncle Howdy…

— Honestamente, no sé bien [qué es Uncle Howdy]. Hay cosas sobre mí que la gente no entiende. No son solo personalidades dividas. Como en la vida real, no es tan simple como eso. Sufro de cosas que supongo que no voy a compartir con la gente. Quiero ser el portavoz de la gente desde un lugar de realidad, no desde una animación. Pero Uncle Howdy y Bray y todas estas cosas, son todos reales. Están basados en momentos, en cosas que me pasaron de verdad. Uncle Howdy tiene muchas más capas de las que creen. No es solo un monstruo, tiene sus complejidades que todavía no se han visto y cosas que ni yo entiendo. Y lo hermoso es que va crecer orgánicamente. Pero la historia en sí no creo que se haya contado aún. Para saber qué es y de dónde vino y la relación con mi niñez, es mucho más complejo de lo que creen. Uncle Howdy vino de un lugar muy, muy oscuro que sucedió en mi vida que si contara quizá sería demasiado para la audiencia.

× El no retorno hacia el Bray original y The Fiend…

— Como dije, todas estas cosas son pequeñas muestras de historias mucho más importantes para mí. Es como el hombre del bosque… Algunas de estas cosas son sueños, cosas que vi, que podrían ser cosas que sucedieron en el pasado. Y no soy de revelar mucho, no me gusta, creo que muchas veces la gente habla de más. Cuando yo digo algo es porque realmente lo siento así. Pero te diré esto: el Bray de camisa hawaiana, por quien era, no podría regresar sin Brodie. No puedo hacerlo. No es lo mismo. Es irrespetuoso para mi mejor amigo. The Fiend murió ese día en Tampa en WrestleMania para mí. Y The Fiend no es un idiota en una máscara, como mucha gente piensa. Eso es ridículo. Para mí es mucho más profundo. Y una vez que ves de dónde vienen todas estas cosas y cómo me formaron como persona… Pero él murió ese día para mí. No sé cómo reaccionará la gente a esto, pero para mí se fue para siempre. Apesta que sea así, pero así son las cosas.

× Lo que le susurró Undertaker al oído…

— Creo que todos vieron la naturaleza de lo que pasó. Cuando algo así pasa… Es algo que nadie puede quitarte. Ese momento me pertenece, nadie más en la historia del mundo va a tener ese momento más que yo. Lo que dijo fue algo que solo yo hubiera entendido y algo que solo yo hubiera podido apreciar por el lugar y momento. Es algo que nunca hubiera esperado, pero lo que dijo queda entre él, yo, el diablo y Dios, y nunca se lo diré a nadie hasta que vaya a la tumba. Pero fue poderoso e inesperado. Muy, muy bonito. Algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Ese es el segmento que volveré a ver con el tiempo. Ese es especial.

× Ramlin Rabbit…

— ¿Quieres escuchar algo de información interna? El conejo fue la única marioneta que no estaba designada para estar ahí. Pero estaba ahí y la dejamos porque es una parte de mi psique que yo desconocía. Mi idea era matarlo y hacer que desapareciera, pero accidentalmente se convirtió en mi propia resistencia. Es así: no puedo soportarlo, es el más simple de todos, es tonto, idiota y casi todo lo que hace me molesta, pero también es como yo, como una cucaracha que no muere a pesar de la cantidad de veces que la pises. De algún modo es yo. Hay una parte de mí que lo quiere, pero definitivamente es el más molesto para mí [risas].