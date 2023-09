LA Knight valora ser la última lucha de Bray Wyatt

La última lucha de Bray Wyatt fue ante LA Knight. En realidad, las últimas ocho de The Eater of Worlds, pues tras haberse enfrentado en Royal Rumble 2023, lo hicieron posteriormente en siente house shows. Recientemente, The Greatest Orator In Professional Wrestling -no por casualidad WWE lo eligió para realizar una promo sobre el endemoniado en el SmackDown después de su fallecimiento- estuvo hablando de ello en 98.5 The Sports Hub.

► La última lucha de Bray Wyatt

«Esa fue la última lucha televisada», dijo Knight sobre su lucha en el Royal Rumble contra Wyatt. «Hicimos una serie de luchas durante tres semanas o un mes después de eso. Básicamente, fue donde adquirí experiencia en SmackDown, en toda esa rivalidad. Esto refuerza lo que dije en SmackDown, a veces tus mayores oponentes pueden convertirse en tus mayores aliados. En muchos sentidos, toda esa interacción y toda esa historia contribuyeron a que me notaran y me llevaron a donde estoy ahora. Es difícil sentirme orgulloso de ser su última lucha porque desearía que no lo fuera. No sé cómo pensar en eso, excepto que puedo verlo de la manera en que aproveché al máximo esa oportunidad, estoy agradecido por la oportunidad que tuve para que funcionara, y es una de las principales razones por las que estoy haciendo lo que hago en este momento».

Wyatt volvió a la programación del McMahon Empire durante aquella rivalidad con Knight pero en verdad a finales de 2022 había tenido cuatro enfrentamientos con Jinder Mahal en eventos locales, los cuales supusieron su vuelta a los encordados tras su despido de la compañía en 2021, año en que únicamente se vio las caras con Randy Orton en WrestleMania. Y ante el mismo The Viper había tenido su último combate en 2020, cuando lucharon en TLC.