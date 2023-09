Matt Cardona, ocupado todo 2023, pero abierto a AEW

Una de las razones por las que Matt Cardona es The Indy God es porque se encuentra continuamente viajando por la escena independiente. En las últimas semanas ha luchado en MLW, Prestige, NWA, GCW, HOG o DREAMWAVE. Esa ha sido la tónica desde que abandonó la WWE y así ha sido como ha llevado su carrera a un lugar que nadie hubiera esperado. Y en una reciente entrevista con WrestleZone dio a conocer que tiene ocupado el resto de 2023.

► El resto de 2023 de Matt Cardona

«En cuanto a mi agenda, es la más ocupada que he tenido en mi vida. Mi calendario está completamente lleno para el resto del año. La gente me envía correos electrónicos todo el tiempo. Chicos, estoy reservado. ¿Qué quieren para el 2024? Porque no tengo nada. En serio, no tengo nada libre para el 2023. No podría conseguir un contrato en otro evento incluso si quisiera. A menos que fuera un show de miércoles por la noche o algo así [risas]. Estoy reservado los viernes, sábados y domingos, ya sea con el podcast, compromisos independientes, convenciones o sesiones de autógrafos. Es un buen problema que tengo. Pero si la gente está reservando sin pensar a largo plazo, no puedo hacer sus espectáculos».

Por otro lado, cuando Bill Pritchard mencionó que Dynamite se emite los miércoles, Cardona bromeó diciendo que la empresa tiene su número.

«Oye, quiero decir, tienen mi número. Pero solo puedo hacerlo los miércoles. No puedo hacerlo los sábados, colega.»

Cardona trabajó brevemente en AEW en 2020. Tuvo algunas luchas pero se fue después de firmar un contrato breve y no volvió. Que sepamos no ha habido ninguna negociación entre las dos partes para alcanzar un nuevo acuerdo pero veremos si estas palabras del luchador tienen algún tipo de continuación. No obstante, Tony Khan hablaba recientemente de que la compañía tiene un elenco demasiado grande y está intentando evitar realizar despidos masivos.