La referencia de Grayson Waller a CM Punk en Payback 2023

El despido de CM Punk de AEW fue la noticia del día en el mundo de la lucha libre profesional, precisamente el mismo día en que se celebraba WWE Payback, y solo 24 antes de que AEW lleve un nuevo PPV desde Chicago, tierra del ex Campeón Mundial AEW. Evidentemente, los rumores sobre un posible futuro en WWE empezaron a surgir, pero también las referencias y los memes en redes sociales.

El reciente WWE Payback presentó el Grayson Waller Effect con el invitado especial Cody Rhodes, quien dijo que tenía una gran noticia que anunciar. Resultó que Jey Uso regresaba como miembro de la marca RAW, solo pocas semanas después de haber «renunciado». Acto seguido, encaró a Grayson Waller y lo despachó con una super patada.

Tras la conclusión de WWE Payback, Grayson Waller recurrió a su cuenta de Twitter y reaccionó cuando Jey Uso lo atacó mientras hacía una doble referencia a CM Punk. Waller estaba usando una lata de Pepsi, que también está fuertemente asociada con CM Punk, sin mencionar el tema de solicitar el despido del ex miembro de The Bloodline, cuando por una circunstancia «similar» Punk habría sido despedido de AEW solo unas horas antes.

Jey Uso attacking me unprovoked on my own show- fire this man! pic.twitter.com/e9qvxUfr08

— Grayson Waller (@GraysonWWE) September 3, 2023