LA Knight acusa a John Cena de interferir en su combate

En el reciente evento premium en vivo, WWE Payback 2023, LA Knight se enfrentó a The Miz en una lucha que tuvo a John Cena como réferi invitado especial, que terminó con victoria del primero. El combate presentó un momento acalorado entre LA Knight y Cena, pero tras el combate el 16 veces campeón mundial le levantó la mano en señal de victoria, y el ex NXT recibió una gran ovación del público.

► ¿Se avecina la rivalidad entre LA Knight y John Cena?

Mientras hablaba en WWE The Bump, LA Knight se refirió a su victoria sobre The Miz. Luego acusó a John Cena de casi costarle el combate, enviándole un mensaje amenazador.

“Estoy bastante seguro de que solo le mostré sus sartenes, hasta donde yo sé. Entonces, déjame hablar contigo. El tipo de aquí habla mucho, bueno, durante la mayor parte del último mes. ¿Y qué hizo? Lo dejaron caer de cabeza otra vez porque así es como cae. Ahora John Cena, mira, ninguno de nosotros estaba planeando eso. Y estoy seguro de que Miz irá a llorar y a quejarse de eso como lo hizo al principio.

“Aquí está la cuestión, hombre, John Cena o no, el resultado habría sido exactamente el mismo. Así que aquí está la cuestión, hombre. Miz, realmente estuviste cerca. De hecho, John Cena casi me cuesta el combate. Tengo todo el respeto del mundo por todo lo que John Cena ha hecho, pero cualquiera que se interponga en mi camino y casi me quite la cena de la mesa, hermano, tenemos algo de qué hablar. Pero aquí está la cuestión. Al final acabó contando los tres, ¿no? Así que sí, le estreché la mano. No somos mejores amigos ni nada por el estilo”.

Habrá que ver si estas interacciones desembocan en un posible combate entre John Cena y LA Knight, aprovechando que el 16 veces Campeón Mundial estará en SmackDown por ocho semanas más. De darse, sería una nueva prueba de fuego para el carismático luchador, que día a día continúa ganándose la popularidad del público.