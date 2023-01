FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) y Bishamon (Hirooki Goto y Yoshi-Hashi) estarán colisionando en Wrestle Kingdom 17 por el Campeonato de Parejas IWGP, el último de los tres títulos que hasta hace poco sostenían los monarcas que le queda en sus manos. Promete ser uno de los choques del evento pay-per-view. En Súper Luchas os estamos contando el minuto a minuto de todo lo que está pasando en el Tokyo Dome.

Podría decirse incluso que para Harwood y Wheeler será una lucha de pesadilla contra dos enormes luchadores como Goto y Hashi, de quienes se puede decir lo mismo. Pero antes de que el show diera comienzo Wheeler ya vivió la suya propia para viajar a Japón. Él mismo acaba de darlo a conocer en una reciente publicación en redes sociales. Ya comentábamos hace unos días que los problemas de viaje no son nada raro en la lucha libre profesional.

7am Monday: Issue with paperwork. Can’t board my flight to Japan. Bad.

7pm Monday: flight to ATL for new Tuesday morning flight delayed. Then cancelled.

10pm Monday: drive to ATL.

4:15am: Arrive at hotel.

WrestleKingdom day: land & go straight to the Dome.

Can’t miss this. pic.twitter.com/edlKVgD757

— Daniel “Cash” Wheeler (@CashWheelerFTR) January 3, 2023