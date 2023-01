Llevaba ya Christopher Daniels sin aparecer por la programación de AEW desde el episodio de Rampage del pasado 22 de julio, donde cayó en mano a mano ante Jay Lethal. Y no porque «The Fallen Angel» haya dejado los rings, pues durante estos últimos siete meses lo hemos visto competir en Japón, Inglaterra, NJPW Strong (donde tuvo la oportunidad de hacerse con el Campeonato de Parejas de Peso Abierto junto a Yuya Uemura) y la escena independiente de EEUU, dejando por cierto algún que otro combate muy notable.

Daniels volvió anoche a formar parte de un show de AEW, y dentro de una lucha que de primeras lucía de categoría estelar para el episodio, pero que adoleció de la fuerza necesaria. AEW decidió sabiamente, menos mal, que Top Flight y The WorkHorsemen cerraran la velada youtubera, que esta vez no contuvo ninguna defensa de ROH ni ninguna lucha eliminatoria con una oportunidad titular sobre la mesa.

Asimismo, sólo hubo dos segmentos entre bastidores que veremos si vaticinan buenas nuevas para Brian Pillman Jr., Brock Anderson y Rohit Raju.

► Resultados AEW Dark – Rohit Raju levanta la mano

1 – Christopher Daniels derrotó a Brian Pillman Jr.

.@facedaniels hits the B.M.E to kick off the first #AEWDark of 2023!



2 – Emi Sakura (con Baliyan Akki) derrotó a Jada Stone

Jada Stone hizo su debut aquí en AEW.

Arn Anderson motivó a su hijo y a Brian Pillman Jr. asegurándoles que más pronto o más tarde se encaminarán por una racha ganadora.

.@TheArnShow offers an idea for @BAndersonAEW & @FlyinBrianJr.

What do you think the future looks like for them, under the guidance of Double A?



3 – Ryan Nemeth derrotó a Dak Draper

4 – Blake Christian derrotó a Sean Maluta

5 – Ari Daivari (con Slim J y Jeeves Kay) derrotó a Leon Ruffin

Tras la lucha, AR Fox y Blake Christian hicieron el salve a Ruffin, quien fue atacado por Daivari luego de rechazar unirse al grupo del ex 205 Live.

6 – Rohit Raju derrotó a Richard Adonis

Tras la lucha, Raju, en entrevista con Lexy Nair, reclamó mejores retos y dijo aspirar a títulos dentro de AEW. Buena promo del otrora Campeón de la División X de Impact, que no debería pillarnos por sorpresa.

7 – Jora Johl derrotó a Jarett Diaz

Jarett Diaz hizo su debut aquí en AEW.

8 – The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds) derrotó a Axton Ray y Blanco Loco

9 – Varsity Athletes (Tony Nese y Josh Woods) (con Mark Sterling) derrotaron a Liam Gray y Adrian Alanis

10 – Kiera Hogan derrotó a Kaci Lennox

11 – The Trustbusters (Sonny Kiss y Slim J) (con Jeeves Kay) derrotaron a Ryzin y Cameron Stewart

12 – Shawn Dean derrotó a Ariel Dominguez

13 – Top Flight derrotó a The WorkHorsemen (Anthony Henry y JD Drake)