Ser una Superestrella de la WWE no es sencillo. Ya no solo por todo el trabajo que requiere estar dentro de la compañía sino por lo que cuesta que te contraten. Hablando recientemente en The AJ Awesome Show, el Campeón Mundial de Parejas AEW Max Caster recordaba cómo fue su prueba contando que algunos atletas profesionales la abandonaron después del primer día debido a su dureza. Estar en lo más alto de la lucha libre profesional tiene un alto coste, tanto antes como durante como incluso después.

► La prueba de Max Caster con la WWE

“Bueno, es un deporte muy duro. La lucha libre profesional es el deporte más duro imaginable. Ya sabes, podrías hacer que los atletas de la NFL entren y traten de hacer un combate de lucha libre y no puedan superarlo. Hice una prueba en WWE y tuvimos atletas de clase mundial. Soy un luchador profesional. Jugué fútbol americano en la escuela secundaria, pero nada en la universidad, no había profesionales y teníamos atletas profesionales allí y no pudieron con el primer día. La gente se fue. Así que es un deporte duro. Pero se trata de ser paciente, perseverante…

“Pero es un deporte duro pero muy gratificante porque es uno de los pocos deportes en los que puedes mirar alrededor y tomarte el tiempo y ver a todas las personas y sentir lo que sienten. Grandes arenas, estadios, puedes tomarte un segundo, mirar alrededor y puedes tomar la temperatura de la sala”.

