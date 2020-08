La otra carrera de Becky Lynch frenada por el coronavirus

Lamentablemente, Becky Lynch no podrá desempeñar algunos papeles en el mundo del cine. Muchas productoras de películas no pueden trabajar por el coronavirus.

Cuando se enteró de su embarazo y de que iba a estar mínimo un año fuera del ring, Becky Lynch empezó a mover fichas y a buscar otras opciones de generar dinero, por lo que pudo concretar varias apariciones en el mundo del cine. Sin embargo, su prometido Seth Rollins ha revelado en una reciente entrevista que el coronavirus privó a Becky de sus planes, dado que muchas productoras de cine no han podido trabajar debido a la pandemia.

► Becky Lynch, con 33 años de edad, ya participó en The Marine 6

Así lo reveló Rollins en una reciente entrevista con People:

"Es su primer embarazo, así que lo está resolviendo todo. La mayoría de las mujeres, cuando quedan embarazadas, pueden continuar haciendo su trabajo. Pueden trabajar hasta los ocho o nueve meses. Así que tienen una rutina durante todo el día que hacen. Con esto, es como si ella hubiera estado yendo a 160 kilómetros por hora... tuvo el año más ocupado de su vida, y luego... ¡Bam! Se apagó. Ya no puedes hacer tu trabajo. Se acabó. ¡Y bam! ¡Hollywood está cerrado! Ni siquiera hay reuniones por la pandemia, por el covid. Así que eso también está fuera de la ecuación.

"Así que ahora estás tratando de averiguar qué hacer con tu tiempo, y ella no es una persona perezosa. Becky es la persona más trabajadora que he conocido, por lo que siempre quiere ser productiva. Eso es lo que da un propósito en el día a día. Así que ha sido una locura para ella, pero encontró algunas cosas interesantes que, con suerte, podrá compartir en el futuro".

Becky debutó en el mundo del cine como Maddy Hayes en la cinta The Marine 6: Close Quarters, lanzada en 2018. En 2017 rechazó ser parte de la cinta Fighting With My Family, de la productora de The Rock, porque consideraba que ella era luchadora, no actriz. Pero, claro, su vida y sus prioridades han cambiado por completo, y luego de estar todo un año como la cara de WWE, ahora está pensando en ser luchadora a tiempo parcial y en ser actriz.

Y este año ha confirmado su participación en la cinta Rumble, una película animada de Paramount Animation, WWE Studios, Walden Media, y Reel FX Animation Studios. Allí, Becky Lynch prestará su voz para un personaje no anunciado todavía. La cinta estaba planeada para ser lanzada el 29 de enero de 2021, pero con la pandemia, seguramente se retrasará su estreno.

En mayo de este se confirmó lo que podría ser su papel más importante en el mundo del cine: ser parte de una próxima película de Marvel, aunque como explicó Rollins, pues nada se ha podido concretar de los proyectos antes mencionados.

