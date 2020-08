Vince McMahon creía que los fans le tomaban el pelo a Rusev

Como ya lo habíamos comentado aquí en SÚPER LUCHAS, el ex Superestrella de WWE, Rusev, ha estado contando sus secretos de su etapa en WWE, empresa a la que podría ser difícil que regresara alguna vez, aunque no imposible. Hace poco contó el hecho de cómo el señor Vince McMahon lo dejó con la boca abierta cuando le dijo que si su mercancía estaba totalmente agotada, era porque no fabricaban las suficientes.

► Está claro que Rusev no era del agrado del señor Vince McMahon

Estas fueron las palabras del ahora conocido como Miro en The Ryback Show, el podcast del ex WWE, Ryback:

"¿Por qué no puedo mostrar mi personalidad, la que tengo tras bambalinas en televisión? ¿Por qué no puedo entrar al ring y hacer lo que hago? Luego me dijeron: 'No mires a la gente, no sonrías, no hagas esto ni lo otro'. ¿En serio? Todo lo que estoy haciendo por mi cuenta, parece que a la gente le gusta. ¿Por qué me dando para arriba y me dices que haga todo lo contrario? No entiendo, tuve una conversación con Vince y me dijo que con Rusev Day solo se estaban burlando de mí, que los fans no lo decían en serio.

"El Rusev Day estaba sucediendo. No había forma de que la oficina no se diera cuenta porque se escuchaba antes, durante y después del show. Estaba por todas partes. Siempre me sentí derrotado porque, ¿para qué lo estaba haciendo? Todo se trata de competencia, y finalmente, llegué a un punto en el que decía: 'Wow, estamos haciendo algo bien'. No había forma de que no se notara.

"La primera reunión me dijo: 'Los fans están jugando contigo, no quieren decir lo que dicen'. Respeto y escucho porque siempre quiero escuchar a Vince. Tenía a todos de su lado. En mi mente, sabía que no era cierto. Y luego comenzaron a poner mis segmentos temprano en los shows para que los cánticos de Rusev Day desaparecieran".

