Becky Lynch tendrá un papel en próxima película de Marvel

The Rock, John Cena y Batista están consiguiendo lo que ni siquiera el mismísimo Hulk Hogan logró en sus años dorados: establecerse como actores dentro de Hollywood. Y resulta lógico que Becky Lynch, aspirante a seguir los pasos de estos, pida consejo a los dos primeros. Así lo contaba ayer la irlandesa a TMZ.

«The Rock ha sido una gran ayuda para mí, me ha estado guiando. Cena también ha sido genial conmigo y también muy generoso con su tiempo y sus consejos; está pendiente de lo que estoy haciendo ahora. Creo que todo el mundo quiere ver a la nueva generación».

Y ya recogimos la noticia de que Lynch aparecerá en el estreno de la nueva temporada de la serie Billions (esta misma noche en Showtime), así como el reporte de Dave Meltzer bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer donde asegura que la Campeona Raw está llamando la atención de gente del mundo del entretenimiento.

► Un nuevo "Universo" para Becky Lynch

Información que parece corroborar lo revelado por el periodista Kris Tapley, conductor del podcast de Netflix 'The Call Sheet', y habitual de publicaciones relacionadas con el "star system" hollywoodiense.

Becky Lynch grabbing Hollywood's eye. (Psst: She's also in a certain upcoming Marvel movie...) https://t.co/Ses4qx2sNK — Kris Tapley (@kristapley) May 2, 2020

«Becky Lynch llamando la atención de Hollywood. (Psst: también va a estar en cierta próxima película de Marvel...)»

Pero de momento, Lynch tiene mucho todavía por hacer dentro del ring a sus 33 años. Si bien no hay programada una defensa del título femenil de la marca roja para Money in the Bank 2020, la gladiadora declaró que esperará con los brazos abiertos (o más bien, con los puños cerrados) a la ganadora de la lucha de escaleras por el maletín.