La nueva camiseta de Chris Jericho: "The Demo God"

Cuando tras los resultados de audiencia de la semana pasada de NXT y AEW, Tony Khan y Chris Jericho emplearon Twitter para disertar acerca de la importancia de los ratings en la franja demográfica 18-49, supimos que las "Wednesday Night Wars" habían llegado a un nuevo nivel de competitividad... y en parte, de absurdidad.

Por eso, nada más salir al ring de AEW Dynamite este miércoles, "Le Champion" volvió a tocar este tema, sabedor que, de nuevo, llamaría la atención tanto de los seguidores de su programa, como de los fans de NXT.

Jericho se autoproclamó "The Demo God", apuntando que ninguna de sus implicaciones ha sido superada todavía en ratings por la competencia. Y lo cierto es que pese al carácter cómico del segmento, todo lo dicho por el veterano fue cierto; ya explicado aquí en SÚPER LUCHAS.

Una legitimidad de sus palabras corroborada por los datos que conocimos ayer, donde de nuevo, AEW se llevó la victoria, esta vez tanto en ratings como en audiencia.

nueva camiseta de Chris Jericho

► La mercancía de Chris Jericho: a camiseta por promo

WWE y su maquinaria de diseños textiles resulta abrumadora, pero la de AEW no se queda atrás, porque apenas 24 horas después de aquellas palabras de Jericho, ya hay artículo ad hoc en la tienda oficial de la empresa.

Una camiseta que se una a la de su ya célebre frase "A little bit ot the bubble", la de su dupla con Sammy Guevara titulada "Le Sex Gods", o incluso una que retrata el "gag" de Jericho con un cono en la cabeza durante el "Stadium Stampede Match" de Double or Nothing 2020. Desde luego, nadie como "The Demo God" para monetizar sus ocurrencias.