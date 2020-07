Bray Wyatt y Alexa Bliss tendrán segmentos en SmackDown

WWE ha anunciado que en el episodio de WWE SmackDown de esta noche, tendremos dos interesantes segmentos que contarán con la participación de Bray Wyatt y Alexa Bliss. Aunque no juntos ni revueltos, nada de eso. Bray Wyatt regresará con una viñeta más de su Firefly Fun House de cara a su lucha de pantano ante el Campeón Universal WWE, Braun Strowman, en una contienda en donde no estará en juego el Campeonato WWE.

► Bray Wyatt y Alexa Bliss, uno vía satélite y la otra presencial

Esto, pues recordemos que Wyatt lleva casi un mes fuera de aparecer a nivel presencial en WWE Performance Center de Orlando, Florida, porque está en su casa junto a JoJo Offerman disfrutando del recientemente nacido segundo hijo de la pareja. Además, habrá una nueva edición de A Moment Of Bliss, en donde Alexa Bliss estará entrevistando a una persona misteriosa:

"Alexa Bliss desplegará la alfombra roja para un invitado especial en A Moment Of Bliss este viernes por la noche. La identidad de la invitada o el invitado sigue siendo un misterio, pero promete que la marca azul vaya a estar en ascuas".

Recordemos que la lucha estelar de la velada será entre AJ Styles y Matt Riddle, con el primero defendiendo el Campeonato Intercontinental WWE ante el Bro. Nikki Cross, compañera de Bliss, estará retando a Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown este domingo en The Horror Shot at The Extreme Rules 2020, ¿irá por ahí la cosa?