Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, AEW perdió por segunda semana consecutiva en audiencia con NXT tras AEW Fyter Fest 2020 y NXT The Great American Bash, shows presentados en la primera de sus dos noches el pasado miércoles primero de julio.

Sin embargo, NXT no pudo derrotar a AEW en ratings, lo cual Chris Jericho se ha encargado de que quede bien claro a todos los fans de la lucha libre a través de su cuenta oficial de Twitter, por medio de un ataque que forma, obviamente, parte de su humor y cómo él lleva su personaje:

Here’s a lesson about television ratings kids. Last night @AEWrestling was NUMBER 6 in the 18-49 demo. To tv networks & advertisers it’s the ONLY number that matters and we were up 31% in that area! So once again #AEWDynamite is the REAL winner in the Wed night ratings war! pic.twitter.com/JzZU5X779t