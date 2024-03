Jim Ross es una figura icónica en la lucha libre profesional. Durante décadas, ha sido la voz detrás de algunas de las luchas más memorables en la historia.

Steve Austin vs. The Rock en WrestleMania 17 o The Undertaker vs. Shawn Michaels en WrestleMania 25 son dos de los combates más grandes que ha narrado.

► El sueño de Jim Ross

Pero no pudo narrar todo lo que hubiera querido y durante un episodio reciente de Grilling JR le preguntaron por en qué combate de ensueño hubiera querido hacerlo.

«Jack Brisco estaría involucrado en la lucha, sin lugar a dudas. Brisco y Kurt Angle serían buenos ejemplos. Me encanta la lucha libre, y esos tipos ofrecerían un gran espectáculo. Algo así, y hay muchos otros, pero Brisco y Kurt Angle serían una combinación en la que estaría ansioso por participar.

«Eran tan hábiles en lo que hacían y todo tenía sentido. No estabas tratando de procesar información absurda, sino realismo, y ellos lo representaban muy bien.»

No solo «JR» no pudo comentar un enfrentamiento entre ellos sino que Jack Brisco y Kurt Angle nunca tuvieron la oportunidad de compartir el cuadrilátero.

De hecho, Brisco terminó su carrera en 1985 mientras que Angle no la comenzaría hasta 1998. Esa sí que es una lucha imposible de realizar.

Jack Brisco comenzaría a luchar profesionalmente en 1960 y en 1970 encontraría los mayores éxitos de su vida como luchador, incluyendo el ser Campeón Mundial de Peso Pesado de la NWA durante 3 años. Y no solo triunfó individualmente, siendo considerado uno de los mejores de todos los tiempos, sino también en equipo con su hermano, Gerald Brisco, con quien formaba The Brisco Brothers. Toda una leyenda de la lucha libre profesional.