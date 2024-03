Ver las actuales presentaciones de Dwayne «The Rock» Johnson en la WWE se siente cómo si él se hubiera subido al DeLorean y, hubiera regresado al pasado.

Aquí hace un poco de autorreferencias a su pasado como rudo cuando hizo parte de The Corporation en 1998, o en el 2003 cuando abrazó su célebre personaje Hollywood Rock.

Eso sí, con sutiles agregados, como autodenominarse «The Final Boss».

Pues bien, no ha estado excepto de críticas en redes sociales desde su regreso. Algo que tiene perplejo a Jim Ross.

► Jim Ross no entiende las críticas a The Rock

Al hablar en su pódcast Grilling JR, en el episodio titulado: «JIM ROSS: The Rock in 1998: The Corporate Champion *Full Episode* I Grilling JR», Ross dejó caer lo que piensa de las críticas a este nuevo round de The Rock en WWE.

«Absolutamente. Dios mío. Es difícil leer comentarios de aquellos que critican el regreso de Rock y cómo regresó, etcétera, etcétera, hasta el hartazgo. Piénsenlo un momento. Si eres el programador en jefe, o uno de los programadores. Si estás a cargo del espectáculo, y tienes la oportunidad de retener los servicios de The Great One, ni siquiera lo piensas. Esa es una decisión muy fácil de tomar. Me alegra que esté de vuelta. Parece estar pasándola bien. Ciertamente parece estar dirigiendo su propio barco, y no tengo problema con eso».

De momento, Rock está pautado para luchar en WrestleMania 40, en una lucha por parejas codo a codo con su primo, Roman Reigns, contra Seth «Freaking» Rollins y Cody Rhodes.

Pero no parece que será lo único que hará, próximamente.

Si quieres escuchar a Ross, a continuación te dejamos el vídeo.