Todos los luchadores tienen su manera particular de trabajar, de afrontar el día a día, las luchas, las victorias… Swerve Strickland comparte la suya.

Ello mientras se encuentra en el mejor momento de su carrera y camino a luchar nuevamente por el Campeonato Mundial AEW.

► La ética de trabajo de Swerve Strickland

«Para mí, pensar en eso, llamarlo validación sin tenerla es como detenerme antes de cruzar la línea de meta. Tengo que atravesarla. Tengo que correr a través de la línea y aún agregar otros veinte años de sprint completo. Así ha sido siempre mi ética de trabajo. Para llegar hasta aquí, tengo que sobreexcederme constantemente. Tengo que superar las expectativas. De nuevo, como dijiste, fue mi año de surgimiento. Siento que he tenido unos siete momentos de surgimiento en mi carrera. Decían eso desde Lucha Underground, MLW, en NXT ganando el Campeonato Norteamericano, ‘Oh, este es su año de surgimiento’. Yo decía, ‘Está bien, genial’. Luego gané los títulos de parejas, ‘Oh, este es su año de surgimiento’. ‘Está bien, genial’.

«Así que siempre va a seguir porque la barra va a ser constantemente elevada y las expectativas siempre se van a mover de lado a lado. La gente decía, ‘Está bien, tuvo los títulos de parejas, ¿y ahora qué?’ Eso no fue fácil de conseguir. Fue bastante difícil. Luego dicen, ‘Bueno, nunca ha tenido ningún título individual’. Y yo digo, ‘Está bien, esa es otra expectativa que voy a tener que superar’. O, ‘Lo vemos aquí, no lo vemos allá’. Y yo digo, ‘Bueno, yo me veo aquí. Así que ninguna de esas discusiones importa’. Siempre estoy tratando de descubrir dónde llevo esto y a dónde lo llevo. Una vez que lo domino y lo entiendo, finalmente lo tengo, ¿qué hago con eso ahora? Ahora tengo que tomarlo y reinvertirlo. Es casi como los mercados de valores. No importa cuánto dinero ganes, tienes que tomar eso y reinvertirlo para ir aún más alto. Demasiadas personas cobran temprano, luego dicen, ‘Ah, podrías haber tenido esto’.

«Así es como siento que es mi carrera. Si cobro temprano, me perderé todas estas cosas adicionales en las que podría haber estado, todo ese exceder expectativas se siente como si no lo fuera a superar, lo voy a cumplir y luego, ‘Ah, estuvo aquí, pero podría haber estado aquí’. Así que por eso nunca estoy simplemente descansando en ese tipo de cosas. Siempre estoy tratando de tomar mis victorias, cada tipo de victoria, tomarla, reinvertirla, agregarla a algo más y luego hacerla explotar más grande. Ahora estoy tomando esa misma energía y la estoy agregando a la música y la estoy agregando a la actuación y la estoy agregando a mi podcast. Ahora he descubierto cómo hacer que funcione a escala nacional. Ahora intentemos usar eso aquí y usarlo aquí, y traer a alguien que sepa cómo hacerlo allí. Traigamos a alguien aquí que sepa cómo hacerlo aquí», explica Swerve a Fightful.