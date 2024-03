The Rock encara a Cody y le deja un «extraño» mensaje

Cody Rhodes llegó al evento de RAW de Chicago para hablar de sus combates para WrestleMania XL, listo para enfrentar un gran reto.

Rhodes se mostró confiado de poder salir con la victoria las dos noches, primero en el combate por parejas ante Roman Reigns y The Rock y luego en la lucha por el Campeonato de WWE.

Sin embargo, en pleno discurso apareció The Rock, sin embargo, se limitó solo a ver a Cody y decile un par de palabras, esperando la reacción de éste, quien se mostró visiblemente molesto.

Sin embargo, The Rock abandonó el ring en medio de un enorme abucheo de la afición.

IF YA SMELL…@TheRock just shocked us all by showing up on #WWERaw!!! pic.twitter.com/4yu2b1uzCC

— WWE (@WWE) March 26, 2024