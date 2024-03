LA Knight de AJ Styles: «Agradecido y reivindicado»

LA Knight está programado para luchar contra AJ Styles en WrestleMania 40.

La rivalidad comenzó cuando «The Phenomenal One» volvió a WWE después de un tiempo fuera y se fue contra «The Megastar» por quitarle su sitio.

► LA Knight de AJ Styles

A falta de poco más de dos semanas para la gran cita, ¿cómo se siente Knight? Lo explica en Busted Open Radio:

«Él es realmente, realmente talentoso. Ha estado en todas partes. Ha hecho de todo. … Estamos hablando de dos estilos muy diferentes, y juntarlos — miren, ¿quién sabe cómo va a resultar? Pero estoy bastante seguro — no veo cómo no va a ser bueno.»

«De cierta manera, estoy agradecido. De cierta manera también, me siento reivindicado, y de cierta manera sintiendo que ya era hora. En este sentido, al mismo tiempo, también tengo que considerar que es exactamente el momento adecuado… Mira, mucha gente dice ‘Debería ser por un campeonato’ y debería ser esto y debería ser aquello, pero hombre, es lo que es. Ahora, estás hablando de una posición increíble en la que estar, y no estoy llorando por ello.»

En el mismo episodio del pódcast, Bully Ray alaba a LA:

«LA Knight ha experimentado muchos altibajos en el negocio… No habría colocado a LA Knight en un evento principal en Arabia Saudita, no porque no creyera que mereciera ese momento, sino porque no había nadie en el planeta que pensara que iba a ganar esa lucha. Es una situación de pérdida para él. Creo que WrestleMania será muy importante para que tenga una actuación destacada contra AJ Styles. Creo que LA Knight necesita impresionar a la dirección con su rendimiento en el ring.»