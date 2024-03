LA Knight temió que los fans pensaran que lo impulsaban a la fuerza

La Superestrella WWE, LA Knight, estuvo recientemente como invitado en Busted Open Radio, y allí habló acerca de cómo tuvo muchas dudas y temores cuando se le programó para enfrentarse a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE ante Roman Reigns en el evento premium Crown Jewel 2023 desde Arabia Saudita.

Esto le dijo LA Knight a Bully Ray cuando este le preguntó si tal vez LA Knight ya estaba harto y enojado con WWE y sus directivos por no recibir el empuje que merece en la programación televisiva. LA Knight dijo que, al contrario, temía por haber sido impulsado tan fuertemente cuando le tocó enfrentarse a Reigns. Estas fueron sus interesantes palabras:

► LA Knight, a gusto con la forma lenta en que Triple H está cocinando su estrellato en WWE

«Hay muchas maneras diferentes de ver la evaluación de Bully Ray de que tal vez LA Knight está ‘harto y cansado’ de ser relegado y no recibir el impulso que merece… Tal vez hubo un empuje un poco excesivo y demasiado rápido, y eso no es despreciar una oportunidad, pero un poco más de construcción constante antes de llegar a una lucha por el campeonato o algo así.



«En cuanto a ir al Campeonato de Estados Unidos o al Campeonato Intercontinental o algo así, saltar directamente al Campeonato WWE de regreso en Crown Jewel fue un poco rápido, tanto que casi me preocupaba que pudiera hacer que la gente pensara, ¡ah! ¿No van a hacer esto? ¿No nos van a meter esto por la garganta? ¿Verdad? Porque hay ese potencial. Al mismo tiempo, en este momento, creo que estoy en un lugar muy bueno… No sé si me estoy subestimando tanto como simplemente soy cautelosamente optimista».