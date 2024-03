LA Knight: «La lucha libre estaba de moda antes de que The Rock regresara»

Si puedes oler… ¡Lo que LA Knight está cocinando! LA Knight, actual Superestrella WWE de SmackDown, y quien ha demostrado unas grandes habilidades para hablar ante el micrófono, quedándose con el cariño de los aficionados, además de que tiene buenas habilidades en el ring, ha aprovechado recientemente para dar un ataque directo a The Rock.

En una reciente entrevista con Busted Open Radio, LA Knight aseguró que la lucha libre ya era cool antes de que The Rock regresara, por lo que no hay que ver a The Rock como el salvador de la lucha libre. Estas fueron sus interesantes palabras:

► LA Knight asegura que el regreso de The Rock a WWE no volvió cool la lucha libre de nuevo, pues ya lo era

«Los pros y los contras de los que regresan… Depende de cómo se incorporen a las rivalidades actuales y qué estén haciendo. Reconozco el inmenso atractivo global de The Rock en varios medios, pero también resalto la importancia de considerar las preferencias del público y la coherencia de la trama.

«Hay un impulso, un momentum existente actualmente en WWE, y si bien la presencia de The Rock podría mejorarlo, también existe el riesgo de que parezca egoísta con ellos el que The Rock se meta en las historias, y potencialmente aleje a ciertos fanáticos.

«Esta es mi opinión. Escuché hace poco que The Rock dijo que la lucha libre está de moda nuevamente y tiene razón. Sin embargo, quiero asegurarme de que todos sepan que empezó a estar de moda nuevamente seis o siete meses antes de que él llegara de regreso.

«No estoy diciendo que no pueda añadir ese factor de moda o que no lo haga. Solo estoy diciendo que la lucha libre está de moda nuevamente y lo estaba antes de que él regresara. No quiero que parezca que de repente sucedió por él. ¡No, no!»