WWE amenazó con despedir a Nic Nemeth por tuit contra Hugh Jackman

Por increíble que parezca, Nic Nemeth, quien fuera conocido como Dolph Ziggler cuando era Superestrella WWE, ha revelado que la compañía amenazó con despedirlo por un tuit que realizó en contra de Hugh Jackman.



En un Raw de septiembre de 2011, Dolph Ziggler luchó ante Zack Ryder, hoy conocido como Matt Cardona, y el famoso actor de Hollywood era el anfitrión especial invitado de Raw en ese momento. Jackman se metió al ring en esta lucha, y golpeó en la cara a Nemeth, costándole el combate.



► Nic Nemeth reveló que WWE amenazó con despedirlo por un mensaje contra Hugh Jackman

Y luego, Nemeth realizó un tuit en donde acusaba a Jackman de posiblemente haberle roto la mandíbula, lo que enojó tanto a WWE, que hasta amenazaron con despedirlo si no borraba el mensaje. Así lo reveló en una reciente entrevista con el podcast Going Postl:

«Al día siguiente del momento con Hugh Jackman en Raw, dije, ‘Tengo que ir a hacerme radiografías. Puede que tenga una pequeña fractura en la mandíbula’ y para cuando llegó la mañana siguiente, me estaban amenazando con ser despedido de la WWE porque había mentido y TMZ los estaba llamando para verificarlo y yo dije, ‘Solo estoy tratando de proteger la trama.’ Dije, ‘No dije que Hugh Jackman me puso en el hospital o que estoy teniendo un ataque al corazón. Solo dije, oh, hay una posibilidad de que haya una fractura pequeña y voy a hacerme radiografías para dejarlo vago’, porque es lucha libre… Porque fue un puñetazo tan bueno y todos estaban hablando de eso esa noche y al día siguiente, estaba tan emocionado. Todo salió bien y Broski estaba imparable, estaba tan emocionado por eso.

«Mi intención era agregar intriga a la trama insinuando una posible fractura. Aunque cumplí con la solicitud de la WWE, no pude dejar de reconocer la ironía de que más tarde la empresa desearía ese tipo de publicidad.

«Temporalmente, adopté medidas de protección como usar protectores bucales durante las actuaciones posteriores. A pesar del tumulto, encontré humor en esto y disfruté las consecuencias, participando en luchas con The Miz y Broski mientras incorporaba el personaje del «puñetazo en la cara».

«Dije, ‘Déjame agregar un poco más a esto’ y luego el segundo al mando dijo, ‘No quiero tener que despedirte, pero tendrás que retractarte y eliminar esto…’ Mientras tanto, dos años después o por el resto de la existencia de la WWE, estarían rogando por ese tipo de publicidad, pero bueno, lo dije de manera amable, pero lo eliminé, pero durante las próximas semanas, usé protectores bucales e hice el personaje del puñetazo en la cara que hizo Miz durante un mes o lo que sea… y fue realmente, realmente divertido. Creo que tuve luchas con Miz de todos modos o Broski y fue como, toda la cosa era no golpearme en la cara porque mi mandíbula podría estar rota y fue lo mejor. Eso hace que sea mucho más divertido los fines de semana».