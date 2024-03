The Undertaker revela qué movimiento deterioró su salud

Recientemente, The Undertaker realizó una sesión exclusiva de preguntas y respuestas con sus fanáticos, a través del sistema de pago Patreon, y allí contestó a un par de preguntas exclusivas que no ha contestado antes en su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway. En una de esas preguntas, le cuestionaron si alguno de sus movimientos dentro de su arsenal le pasaron factura. Y este reveló que sí, que fue la guillotina de pierna la que le hizo mucho daño a su columna vertebral. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► La guillotina de pierna castigó la espina dorsal de The Undertaker

«Lo que realmente al final, y nada realmente me molestaba en cuanto a mi repertorio de movimientos hasta el final de mi carrera. Pero ese esa guillotina con la pierna que ejecutaba en la ceja del ring, al final de mi carrera, me enviaba escalofríos por toda la espalda como si me estuvieran dando descargas eléctricas, como si alguien me estuviera golpeando con una vara de ganado cada vez que dejaba caer esa pierna en la ceja del ring.

«Porque no hay nada de seda en la ceja del ring. Ahí es donde todo está amarrado y es bastante sólido. Yo alcanzaba bastante altura con esa cosa. Creo que eso probablemente fue lo que acabó con mi cadera derecha, dejar caer esa guillotina de pierna. Probablemente, fue lo más duro.

«Y la tombstone piledriver, el martinete, al final de mi carrera realmente comenzó a molestarme porque mis rodillas se estaban desgastando. Pero en la mayor parte de mi carrera, no fue nada malo, realmente. Solo me sorprendió un día con un gran dolor.

«¿Sobre si alguna vez consideré el costo que mi cuerpo sufriría al principio de mi carrera? Admito que tales pensamientos rara vez cruzaron mi mente durante mi juventud. Sin embargo, en retrospectiva, me pregunto si debería haber sido más cauteloso con mi uso de movimientos más exigentes físicamente.

«Cuando eres joven, saludable y te sientes invencible, no piensas en las consecuencias a largo plazo. Pero eventualmente, la realidad se impone, y uno se despierta para encontrarse luchando incluso para caminar.

«Cuando eres joven y estás saludable y tienes esa S de Superman en tu pecho. Piensas, vivirás para siempre. Nada nunca te va a molestar. Luego un día te despiertas y apenas puedes caminar.

«Es como, ‘Wow, tal vez debería haber usado eso un poco más juiciosamente. Tal vez debería haber usado el Hells Gate un poco más. Pero sí, ese Guillotine Leg Drop, eso fue bastante rudo con mi cuerpo».