Eric Bischoff advierte a WWE: «No usen tantas palabras groseras»

Recientemente, ha habido polémica en WWE por el uso de malas palabras. Muchos luchadores de WWE se quejaron internamente como consecuencia de que The Rock sí podía decir palabras groseras en las promos en sus redes sociales o en televisión, cuando a ellos les enviaron Nick Khan, presidente de WWE, y otros directivos, un memorando recientemente recordándoles que los shows de WWE eran formato PG.

Es decir, según las leyes de los Estados Unidos, una programación enfocada principalmente a los niños. Y por eso, debían ser muy cuidadosos con el uso del lenguaje soez o recibirían multas. Los luchadores de WWE dijeron que había un doble estándar con The Rock, y la indignación creció un poco cuando en el pasado Raw, WWE le permitió a Cody Rhodes decir groserías en su promo para atacar con más fuerza a Dwayne Johnson.

► Eric Bischoff opina sobre el uso de palabras soeces en WWE

«Sobresaturar los discursos con groserías podría no hacer el uso de las groserías tan efectivas en sus futuras promos antes de WrestleMania 40.

«Han sido entretenidos, buenas promos, y estoy de acuerdo contigo. Me encantaría ver que nos alejemos de los discursos guionizados. Cuando digo ‘nosotros’, no me refiero tanto al contenido. No es como… quiero decir, el tipo de lenguaje del que estamos hablando, el tipo de cosas que ha estado diciendo The Rock, especialmente en redes sociales. Si de repente todos los luchadores están haciendo lo mismo y hablando con groserías, ya no importará, ya no resaltará. Y entonces, ¿qué tienes? Tienes que tener cuidado, y quiero creer que eso es lo que WWE está tratando de hacer.

«No están diciendo ‘No, nunca, nunca podrás hacerlo’. Espero que estén analizando esta situación en particular… Sí, hay cierta flexibilidad porque, después de todo, es The Rock. Es Dwayne Johnson, va a haber cierta flexibilidad ahí, amigos. Así como ha habido con todos los talentos principales en todas las compañías del mundo, ya sea una compañía de televisión, una compañía de cine, lo que sea. Tu principal talento va a poder obtener cierta flexibilidad que muchos otros talentos no tienen. Eso es simplemente un hecho de la vida…»