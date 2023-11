LA Knight: «Crown Jewel demuestra que soy innegable»

La lucha estelar de Crown Jewel 2023 verá a LA Knight intentar destronar a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible. No está pasando por alto cómo el exTNA o exNWA ha crecido en los últimos meses, ni cómo lo ha hecho durante toda su carrera, sin rendirse nunca hasta alcanzar la cima de la lucha libre. Y mucho menos lo está haciendo para él mismo. Knight ve esta oportunidad como un testamento de su trabajo y asegura que es innegable. Nadie puede negar que se ha ganado su lugar en WWE.

OMG! This was NOT the ending to #SmackDown that The Tribal Chief was hoping for…@RealLAKnight isn't playing around, will he be the man that finally defeats @WWERomanReigns and leaves #WWECrownJewel as Undisputed WWE Universal Champion? 👀🔥#SmackDown pic.twitter.com/Ldy9k8QpRX — WWE (@WWE) October 28, 2023

► LA Knight es innegable

«Este es mi primer show de Crown Jewel, y estoy en el evento principal. [Esta lucha] es un testimonio del arduo trabajo que he invertido, pero también de las personas que lo han hecho posible. La última vez que estuvimos en Arabia Saudita, toda la multitud coreaba ‘LA Knight’ directamente a Triple H. En algún momento, se vuelve innegable. Me he vuelto innegable«.

«Nadie nunca quiso darme una oportunidad. No tenía conexiones. No tenía a alguien en mi familia que estuviera en el negocio. No tenía a nadie que realmente tuviera ese tipo de conexión. Cada vez que empecé a abrirme un poco de camino, la gente tenía una percepción o una opinión sobre mí de una forma u otra, sin que apenas hubiera pronunciado dos palabras. Siempre me resultó difícil abrirme paso en cualquier lugar. Estoy seguro de que parte de la responsabilidad recae en mí. Seguro que tengo algo de culpa en ello. Pero al mismo tiempo, una vez que tuve esa oportunidad, supe que iba a aprovecharla al máximo, y eso es precisamente lo que he hecho«.