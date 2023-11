En 2024, IMPACT volverá a ser TNA. Más allá del cambio de nombre, cada una de las pregunta que podamos hacer no tiene respuesta, al menos pública. No obstante, su presidente, Scott D’Amore, avisa de que van a cambiar la industria y convertirse en una fuerza. Lo hace en Sports Illustrated.

► TNA va a cambiar la industria

«Vamos a ser la empresa de lucha profesional más trabajadora. Por eso, cuando dije, ‘TNA, estamos de vuelta’, fue una declaración tan importante. Estamos de vuelta haciendo lo que mejor sabemos hacer. Vamos a tomar riesgos, dar un escenario para que los luchadores se atrevan y evolucionen la lucha libre. Estoy emocionado por aquellos que se unen a nosotros. Estamos yendo a algún lugar, estamos en un viaje, y esperamos que la gente se suba a bordo con nosotros. Para aquellos que no lo hacen, está bien; la lucha libre tiene muchos productos diferentes. Pero para aquellos que se unen, la única dirección en la que nos estamos moviendo es hacia adelante. Sabemos que somos buenos en lo que hacemos, y seremos un cambio de juego y una fuerza en 2024. Así que estén atentos».

«Vas a ver mejoras en nuestra apariencia y ritmo. Estamos en posición de inspirar a la próxima generación. Will Ospreay me mencionó que creció como un niño de TNA Wrestling y que TNA tiene un lugar especial en su corazón. TNA Wrestling cambió el panorama de la lucha con AJ Styles en el evento principal. AJ es lo que construyó la empresa. TNA fue un agente de cambio. Ya fueras más pequeño o pasabas desapercibido, podías brillar en TNA. Mantener viva la lucha por equipos con America’s Most Wanted o Triple X era una prioridad para TNA. La división de Knockouts mostraba mujeres fuertes en un entorno igualitario con los hombres. Todavía somos ese agente de cambio. TNA tiene un lugar en la lucha libre y encaja en el panorama en 2024«.

«Verán algunos cambios en nuestros programas. El ritmo será más rápido, habrá cambios en el talento, y nos verán interrumpir y cambiar la lucha libre. Vamos a empujar los límites, como lo hicimos con Ultimate X y King of the Mountain. Eso puede significar que, de vez en cuando, a veces caigamos en nuestra cara en una batalla real inversa, pero con suerte no demasiado a menudo. Les debemos a nuestros fanáticos tomar riesgos«.