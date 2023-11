John Cena se dirige a quienes critican su última etapa en WWE

John Cena sigue siendo una gran atracción en WWE a pesar de que ya dejó de ser un luchador a tiempo completo, y el 16 veces campeón mundial ha aprovechado la huelga de guionistas en Hollywood para tener una de sus etapas más largas en los últimos años dentro de la WWE, misma que ha incluido un impulso para LA Knight, quien se enfrentará ante Roman Reigns en Crown Jewel. En el mismo evento, «The GOAT» se enfrentará ante Solo Sikoa, donde buscará poner fin a su racha negativa de más de 2 mil días sin una victoria a nivel individual.

► John Cena tuvo el visto bueno de Hollywood

A pesar de que muchos fanáticos han disfrutado de la etapa más larga de John Cena en los últimos seis años, no todos están contentos de verlo de regreso en la televisión de la WWE, aunque ser blanco de las críticas no es algo novedoso para él.

Esta crítica también ha ido ganando fuerza en las últimas semanas, y en la reciente edición del podcast After The Bell, John Cena decidió abordar los críticos sobre su regreso, explicando cómo las cosas estaban fuera de su control y cómo obtuvo el permiso por escrito del SAG para regresar a la lucha libre profesional.

“Bueno, eso ciertamente es algo que está fuera de mi control. Así que tengo la suerte de tener muchas cosas preparadas en el ámbito del cine y la televisión. Ninguno de los cuales puedo hablar. Porque estamos en medio de un conflicto laboral. Luego ocurre el conflicto laboral y el Sindicato de Actores decide en su totalidad ir a la huelga, lo que me deja inactivo o me hace preguntas del tipo: ‘Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está bajo mi control?’

Quería ver si estaba bien volver a la gira. Entonces llamamos a la gente adecuada en SAG. Recibimos el visto bueno legal de que estaría bien regresar a la WWE. Una vez que tuve eso, entonces puedo hacer la pregunta: «Hola WWE, ¿quieren que regrese y pasemos un rato?» Así que aquí estamos.

No, sólo pienso en el comienzo de la huelga, y ya lleva mucho tiempo. Espero que podamos encontrar pronto una solución con la que todos estén contentos, pero al comienzo de la huelga, creo que todos estaban inquietos sobre qué se puede hacer y qué no. Sé que a lo largo del camino de la huelga también ha habido algunas situaciones en las que decían: “Bueno, no deberíamos hacer esto y deberíamos hacer esto”. Y estoy muy agradecido de tener un hogar en la WWE. Estoy muy agradecido al Screen Actors Guild por permitirme ser parte de esto”.