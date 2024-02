LA Kinght: «Quiero lo que Roman Reigns tiene»

LA Knight tuvo una oportunidad en WWE Royal Rumble 2024 envidiable, pues se enfrentó a Roman Reigns en un emocionante Fatal 4-Way que también incluyó a Randy Orton y AJ Styles. A pesar de su feroz esfuerzo, Knight no logró obtener el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE, pero su determinación y ambición permanecen intactas.

En una entrevista exclusiva con Baby Huey en el podcast In The Kliq, LA Knight dejó claro que no está dispuesto a conformarse con ser un jugador de segundo plano en la empresa. Aunque no competirá por el título principal en WrestleMania 40, Knight tiene la mira puesta en otros campeonatos individuales de la WWE.

«Mira, para mí, una vez más, nunca me metí en esto para ser un jugador de segundo plano. Quiero ser ‘el chico’ y para poder hacerlo, necesito ser el campeón. Necesito ser el Campeón de la WWE«. afirmó Knight.

A pesar de su objetivo final de conquistar el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE, LA Knight está dispuesto a probar su valía ganando primero el Campeonato Intercontinental de la WWE o el Campeonato de los Estados Unidos de la WWE. El luchador expresó su disposición a utilizar estos títulos como trampolines hacia su objetivo supremo.

«Al final del día, estoy buscando ese primer puesto«, destacó Knight.

► LA Knight quiere luchar por un campeonato en WrestleMania XL

Además, Knight se mostró abierto a enfrentar a diferentes oponentes en el camino hacia la cima. Desde Logan Paul por el Campeonato de los Estados Unidos de la WWE hasta Gunther por el Campeonato Intercontinental de la WWE e incluso Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, Knight está decidido a salir de WrestleMania 40 con el oro y continuar su camino para desafiar a Roman Reigns.

«En algún momento, de una forma u otra, saldré con oro, y de nuevo, estoy buscando ese primer puesto porque no puedo estar en ningún otro lugar», enfatizó Knight.

Al momento LA Knight no tiene un camino rumbo WrestleMania, sin embargo, está dispuesto a enfrentar a cualquiera de los campeones con tal de conseguir su objetivo.