Taya Valkyrie y John Hennigan protagonizarán serie de AEW en YouTube

All Elite Wrestling (AEW) anunció el lanzamiento de una nueva serie original en su canal de YouTube. «Johnny Loves Taya», una comedia romántica protagonizada por John Hennigan, también conocido como Johnny TV o John Morrison, y Taya Valkyrie,

Por medio de las redes sociales se anunció este programa en Youtube, el cual contará con la participación esporádica de otros luchadores. El primer capítulo será lanzado el 14 de febrero.

Coming to #AEW‘s YouTube channel on Valentine’s Day, it’s Johnny Loves Taya!

Watch the debut of wrestling’s first romantic comedy on Wednesday, February 14th, with new episodes every week 💕@TheRealMorrison | @TheTayaValkyrie pic.twitter.com/KbAT3nYOwa

— All Elite Wrestling (@AEW) February 8, 2024