John Laurinaitis se ha declarado víctima de Vince McMahon como respuesta a las recientes acusaciones. Eric Bischoff analiza su postura frente al escándalo en el que ambos y WWE se están viendo envueltos en su pódcast, 83 Weeks.

► Eric Bischoff sobre John Laurinaitis

«No me sorprendió, ¿qué más podría hacer Johnny Laurinaitis? Estaba tratando de salvar lo que quedaba de su reputación. Y más allá del aspecto reputacional, también estaba protegiendo sus intereses financieros, porque estaba en riesgo. Está nombrado en esa demanda. Así que no me sorprendió. Sin embargo, mi primera reacción, porque tú y yo tuvimos una conversación esa mañana en que se anunció esto. Estuve pensando la noche anterior en cómo suelen funcionar las cosas, especialmente cuando están involucradas las autoridades federales, lo cual claramente está sucediendo. Cuando digo las autoridades federales, me refiero a la SEC, Comisión de Valores y Bolsa, y también he leído, aunque no sé si es cierto, que el FBI está involucrado.

«Pero en un caso como este, especialmente si estamos hablando de posibles delitos. Y sabes, el tráfico ha sido parte de esto, y tienes el comercio interestatal si lo hubiera habido, y supongo que probablemente lo haya habido, en ciertos aspectos, en algunos casos. Esto cambia dramáticamente las apuestas. Y lo que pensé esa noche antes de ir a la cama antes de llamarte a la mañana siguiente fue, ‘Me pregunto si Johnny Laurinaitis y Vince McMahon tienen el mismo abogado. ¿Están representados por la misma firma?’ Porque eso me sugeriría que, ‘Ok, están en la misma página. Están coordinando su defensa.’ Eso tiene sentido en muchos aspectos.

«Pero no lo están. Johnny claramente tiene un abogado fuera de la WWE y fuera de los abogados de Vince McMahon. Tiene su propio abogado, lo que potencialmente abre la puerta para que las autoridades federales hagan un trato con Johnny para proporcionar evidencia. Eso complica dramáticamente las cosas. Cambia la dinámica. Es una pieza muy importante. Entonces, tú sabes, tú y yo tuvimos una conversación y dijimos, ‘Ok, veremos cómo se desarrolla esto’. Y luego, cuando llegué a casa esa noche cuando terminé de hacer lo que sea que estuviera haciendo ese día, pensé, ‘Oh, solo voy a buscar al abogado de Johnny’.

«Para ver qué puedo aprender sobre el abogado y la firma que representa a Johnny. Ver en qué casos han estado involucrados, ver cuál era la reputación. Y he aquí que, si — nuevamente, advertencia aquí amigos, porque podría estar equivocado al respecto. Puede haber otros Edward Brennans que sean abogados en Tampa. Pero el que encontré es un abogado de derecho de familia, es un abogado de divorcios. Y esto no tiene nada remotamente parecido a lo que un abogado de derecho de familia o de divorcios tendría experiencia en manejar. Es como ir a un quiropráctico para una cirugía de corazón. Es simplemente, wow, eso me sorprendió. Para ser honesto, fue impactante.»