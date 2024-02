El 27 de enero de 2024 en Royal Rumble, luego de recibir mal un Future Shock DDT de Drew McIntyre, CM Punk se lesionó. 2 días después en el episodio del 29 de enero de Raw, confirmó que estará de baja unos meses por concepto de su operación y recuperación de su lesión: desgarro de tríceps.

Pues bien, llegó un pañito húmedo para limar las herida del «Chicago Made», no sólo se va a estrenar una figura de acción de él: si no también una de su perro, Larry.

► Se estrena figura de acción de CM Punk y Larry (su perro)

Zombie Sailor’s Heels and Faces anunció esta semana a través de un video publicitario que, tanto Punk como su perro Larry tendrán figuras de acción.

A continuación el comunicado de prensa de Zombie Sailor’s Toys, anunciando lo anteriormente mencionado.

¡El anuncio más sin precedentes en la historia de las figuras de lucha está aquí! ¡CM Punk se ha unido a Wrestling’s Heels and Faces! ¡El Mejor del Mundo recibe la Mejor Figura del Mundo con un parecido preciso al personaje, tatuajes meticulosamente recreados, cinta en los brazos esculpida con símbolos X dibujados que parecen reales, y vestimenta auténtica de ring! ¡Además, cada preventa incluirá una figura exclusiva de Larry como bono! ¡Este artículo fue diseñado por la leyenda de los juguetes Ron Rudat, esculpido por el experto Alex Heinke, pintado por Jennifer Johnson, con arte de John Lucas Reyes y Rich Davies! ¡Esto seguro que enviará ondas de choque en todo el mundo!

No está demás contarles que Ron Rudat, formó parte de Hasbro toys durante casi tres décadas y creó los juguetes originales de G.I. Joe.

A continuación, te dejamos el vídeo publicitario que mencionamos líneas atrás.

Sí, como se ve en la miniatura, jugaron con la reputación de Punk tras bambalinas.

No olvidemos que Larry estuvo presente en la infame pelea entre CM Punk y The Elite en AEW All Out 2022.