Chael Sonnen, expeleador de artes marciales mixtas, conocido por su paso por UFC, acusa a The Rock y a Roman Reigns de usar esteroides.

No sólo eso, comparó el futuro enfrentamiento con una exhibición entre una bota de cuero vieja y un zapato brillante nuevo.

No contento con ello, sugirió que ambos se inyectaron D-Bal en privado para mantener su físico.

► Chael Sonnen: «Roman Reigns y The Rock usan esteroides»

Sería en el episodio del 6 de febrero de su pódcast, «Beyond the Fight», titulado: «The Rock Returning to the WWE is a Problem…», donde él se despacharía contra la lucha que protagonizarán ambos primos de la familia Anoa’i.

»No se siente correcto. The Rock contra Roman… Tienen un problema. Tienen un problema enorme. Y tuvieron una oportunidad para una historia masiva que es Roman contra Cody Rhodes, y The Rock va a hacer lo correcto desde su poderoso asiento en la junta y va a usar el nepotismo. Si tienes la capacidad de usar el nepotismo y no lo haces, eres un despreciable. La gente se disculpa por el nepotismo, dicen que ocultan el nepotismo. Si tienes la oportunidad de hacer algo por la familia y no lo haces…

»Así que, tienes esta oportunidad para una gran historia televisiva pero ahora vas a tener a una bota de cuero vieja enfrentándose a un zapato brillante nuevo, y eso es lo que parecen cuando se enfrentan. Como, ambos respetaron sus carreras lo suficiente como para meterse una aguja llena de D-Bal en el trasero.

»Aprecio que se vean bien, pero tienes una bota vieja y arrugada y tienes una bota nueva y brillante, y no había manera de evitarlo, y luego si tienes la bota vieja y arrugada, hay una cosa que no puedes hacer, hay una cosa que no puedes hacer. Haces esto de D-Bal en privado, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque no quieres que la gente lo sepa, quieres lucir de cierta manera. No quieres que lo sepan, lo haces en privado.»

A continuación te dejamos el mencionado episodio, con las declaraciones de Sonnen.