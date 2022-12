Claudio Castagnoli luchará contra Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH en Final Battle 2022. El «Superman Suizo» fue dueño del título durante 60 días de julio a septiembre de este año. Fue justamente «Y2J» quien se lo quitó en Dynamite Grand Slam 2022. Veremos qué sucede este sábado cuando se enfrenten de nuevo pero antes incluso el contendiente tiene en mente un plan para si vuelve a ser el monarca de Ring of Honor. Quiere exponer el cinturón ante los jóvenes luchadores que están en AEW Dark. Lo adelanta en su reciente entrevista con Joey Hayden para el Dallas Morning News.

► Claudio Castagnoli y los jóvenes de AEW Dark

“Sería un tonto si dijera que Chris Jericho no defendió mucho el título, y en algunos combates tremendos y atrajo muchos ojos al Campeonato Mundial de Ring of Honor simplemente defendiendo contra todos los luchadores en AEW. Entonces, me encantaría recuperar el título: A. Para no tener que unirme a la Jericho Appreciation Society, y B. Para poder devolver el honor al campeonato de ROH. Y luego me gustaría defenderlo de manera similar a como lo hizo él, pero no contra ex campeones.

«Siento que me gustaría defenderlo contra el talento joven que ha estado rechinando los dientes, por ejemplo, en AEW Dark, y aún no ha tenido la oportunidad de mostrar ese talento en televisión. Darles una oportunidad por el título de Ring of Honor porque siento que eso es lo que siempre ha sido y lo que significaba era mostrar nuevos talentos y darles la oportunidad. Eso es lo que Ring of Honor siempre fue. Fue una especie de campo de pruebas para que las personas demostraran lo buenos que eran en realidad antes de que la corriente principal lo viera«.