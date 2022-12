No pocos están cayendo en la cuenta de que mientras que FTR son los Campeones Mundiales de Parejas en Ring of Honor, New Japan Pro-Wrestling y Lucha Libre Worldwide AAA apenas están teniendo oportunidades de serlo también en All Elite Wrestling. También hay quienes se preguntan por qué esto es algo a lo que darle vueltas cuando justamente están triunfando tanto en otros sitios. ¿Acaso tienen que hacerlo en otr más? Aunque recordemos que mañana van a luchar por este mismo título en Dynamite.

TOMORROW! Don't miss Wednesday Night #AEWDynamite LIVE from Austin, TX at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/5wb2LTK3VY — All Elite Wrestling (@AEW) December 6, 2022

► Jim Ross critica el uso de FTR en AEW

Una de las personas que no entienden esa diferencia entre otras organizaciones y AEW en lo relativo al éxito de Dax Harwood y Cash Wheeler es Jim Cornette, quien no solo lo señala sino que acusa a la misma de no permitir que el equipo triunfe a propósito. El promotor explica su punto de vista en un reciente episodio de The Jim Cornette Experience. Es interesante apuntar que en realidad FTR tienen la mayoría de sus combates en All Elite Wrestling. Y también que si mañana ganan las palabras de Cornette no tendrían ningún sentido (si es que lo tienen ya).

“De vez en cuando tienen una lucha por equipos, pero la mayoría de las veces en AEW es una entrevista pregrabada de seis u ocho hombres. Tienen todas sus grandes luchas por equipos en otras compañías en algún otro lugar del mundo.

«Tienen el título de parejas de todas las demás promociones, lo cual significa algo en esas compañías, pero no tienen ningún significado en AEW por alguna razón. ¡Y hay quienes todavía actúan como si esto no fuera intencional, que alguien pudiera ser tan estúpido, y la gente todavía intenta decir que no los están reteniendo a propósito!«.