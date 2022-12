Para una persona con la mente sana se hace imposible comprender qué problema hay en que a una persona le guste otra de su mismo sexo. Aunque de la misma manera sabe que el mundo no funciona así y que son muchos más -o al menos hablan mucho más alto- quienes no la tienen. Y eso nos lleva ahora a la orientación sexual de Anthony Bowens. El luchador de All Elite Wrestling, el Campeón Mundial de Parejas AEW, es abiertamente homosexual, lo cual dio a conocer hace un tiempo. Y lamentablemente eso lo llevó a tener problemas.

► La salida del armario de Anthony Bowens

Él estuvo hablando de ello recientemente en el podcast Alison Rosen Is Your New Best Friend. Bowens señala también que se siente orgulloso de sí mismo y que también hubo un momento en que estaba preocupado por si otros luchadores o los fanáticos lo despreciarían al saber que siente atracción por los hombres y no por las mujeres.

«Me hace sentir orgulloso porque, ya sabes, hubo un tiempo, lo dije en una promo, no pensé que sería capaz de tener un momento así, nunca.

«Me sentaba en mi habitación, en mi auto, y lloraba pensando que si salía, ya sabes, mi carrera habría terminado, los fanáticos me odiarían, los luchadores me odiarían, una compañía de televisión nacional no se arriesgaría conmigo.

«Existía todo esemiedo, ya sabes, todo ese miedo y ansiedad que ahora recuerdo. Ser capaz de ser alguien que la gente pueda ver en la televisión y con suerte, alguien con quien conectar y relacionarse, para darles esa sensación de esperanza de que si yo lo conseguí ellos también pueden«.